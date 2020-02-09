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جلسة حوارية في "تربية الرستاق" حول المسؤولية المجتمعية

الأحد 09 فبراير 2020 07:03 م بتوقيت مسقط

جلسة حوارية في "تربية الرستاق" حول المسؤولية المجتمعية

 

الرستاق- طالب المقبالي

نظمت كلية التربية بالرستاق، ممثلة في مركز الخدمات الطلابية جلسة حوارية بعنوان "المسؤولية المجتمعية.. واقع وتطلعات"، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق.

وحاضر في الجلسة الشيخ سالم النعماني والدكتور هاشل الغافري والإعلامي عبدالله اللويهي، وأدار الجلسة الحوارية الإعلامي محمد العلوي.

وتضمنت الجلسة ثلاث محاور كانت الأولى حول دور المؤسسات الدينية في المسؤولية المجتمعية، وكان المحور الثاثي حول دور المؤسسات التعليمية والمنتمين لها، أما المحور الثالث والأخير فكان حول دور الإعلام في المسؤولية المجتمعية. وناقش ضيوف الجلسة أدوار المسؤولية المجتمعية، ودور الأفراد والمؤسسات في هذا الجانب، وكيف يمكن أن يتم تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتنميتها في مؤسسات المجتمع وأولها الأسرة؛ إذ تعد الركن الأول في غرس قيم المسؤولية المجتمعية لدى الأبناء.

وتطرقت الجلسة إلى دور مؤسسات الإعلام في تشكيل وتنمية المسؤولية المجتمعية، من خلال طرح مواضيع ذات علاقة بالمسؤولية المجتمعية وإبراز دور المؤسسات التي تساهم في هذا المجال، إضافة لدوره الكبير في نشر التجارب الناجحة في المجتمع، وأيضا تم خلال الجلسة الحوارية التطرق لدور المؤسسات التعليمية في تشكيل وتنمية المسؤولية المجتمعية من خلال تدريسها ضمن المناهج المقدمة، وإعداد البحوث وبرامج النشاط الطلابي المناسبة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأخرى.

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