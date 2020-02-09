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تحت شعار عنوان "كن مستعدًا للوظيفة"

برنامج لتهيئة الخريجين لسوق العمل في مركز التدريب والتوجيه بـ"تطبيقية صحار"

الأحد 09 فبراير 2020 07:02 م بتوقيت مسقط

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صحار – الرؤية

نظم مركز التدريب والتوجيه الوظيفي الطلابي في كلية العلوم التطبيقية بصحار برنامجاً لتهيئة الخريجين والطلاب المقبلين على التخرج لسوق العمل تحت عنوان "كن مستعدا للوظيفة" بمشاركة أوربك وشركة صحار ألمنيوم وشركة جندال شديد وشركة فالي عمان، وشركة كهرباء مجان، وشركة عمان للميثانول، وشركة فولتامب.

واستمر البرنامج لمدة 3 أيام، بهدف إعداد الطلاب والخريجين لسوق العمل وتهيئة الخريجين للتنافس على أفضل عروض العمل، والحفاظ على العلاقة الإيجابية بين الكلية والخريجين، وإكساب الخريجين المعرفة حول آليات التوظيف المستخدمة في القطاع الصناعي، وتعريف الخريج بأهم نقاط القوة ونقاط الضعف التي لديه وكيفية معالجتها.

وتضمن البرنامج تنفيذ مقابلات شخصية تجريبية للطلاب بهدف تعريف الخريج بأهم نقاط القوة والضعف التي لديه وكيفية معالجتها وكذلك تعريفه على آليات التوظيف المتبعة في القطاع الصناعي والتعرف على الشركات العاملة في مجالات تخصصاتهم.

وقال عبدالله بن حسن البرختي رئيس مركز التدريب والتوجيه الوظيفي الطلابي إنّه من أهم البرامج التي يحتاجها الخريج والباحث عن عمل نظرًا لما يتضمنه البرنامج من محاضرات إثرائية في التوجيه الوظيفي وصقل بعض المهارات لدى المتقدم للوظيفة ومحاكاته للمقابلات الشخصية الوظيفية الحقيقية من خلال جهات التوظيف العاملة بمختلف قطاعات الأعمال.

وأخذ المركز على عاتقه تمكين الطالب المنتظر تخرجه الحصول على أكبر قدر من المهارات المطلوبة في سوق العمل ليصبح قادرا على المنافسة على الوظائف المستقبلية مع أقرانه من خريجي الجامعات الكليات الأخرى. وللمحافظة على العلاقة الإيجابية مع الخريجين السابقين والباحثين عن عمل فقد تمّت دعوتهم للمشاركة والاستفادة من البرنامج.

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