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على عينة تبلغ 2500 من العمانيين والوافدين.. وبثلاث لغات

استطلاع "قياس النفاذ واستخدام التقنية والاتصالات في قطاع الأسر والأفراد" حتى 20 نوفمبر

الأحد 09 فبراير 2020 06:29 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تنفذ وزارة التقنية والاتصالات والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات استطلاع "قياس النفاذ واستخدام التقنية والاتصالات في قطاع الأسر والأفراد لعام 2020م" خلال الفترة من 9 إلى 20 فبراير الجاري على عينة تبلغ 2500 من العُمانيين والوافدين (18 سنة فأكثر) من جميع محافظات السلطنة، بهدف تحديث مؤشرات استخدام التقنية والاتصالات في السلطنة وتزويد متخذي القرار بالمعلومات اللازمة لرسم السياسات ذات العلاقة.

ويهدف الاستطلاع إلى قياس نسب نفاذ الأسر والأفراد إلى الإنترنت، والأسباب التي تعوق النفاذ إليها، ومدى استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل: فيسبوك، تويتر، إنستجرام، واتس آب، سناب شات، المدونات، والمنتديات وغيرها.

كما سيُوفر الاستطلاع مؤشرات مهمة حول نسب امتلاك واستخدام الحاسب الآلي والهواتف الذكية وتطبيقاتها المختلفة، والتعرف على مهارات استخدام الأفراد لتقنية المعلومات والاتصالات الأساسية مثل: إرسال بريد إلكتروني واستخدام الصيغ الحسابية البسيطة في برامج الحسابات (مثل برنامج الإكسل) إضافة إلى المهارات المتقدمة ومنها: إنشاء العروض التقديمية واستخدام لغات البرمجة.

وتم تصميم استمارة الاستطلاع بناء على المعايير والتعاريف الدولية لمؤشرات النفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي ستتيح وضع المقارنات الدولية من خلال النتائج التي ستعكس التطور الحاصل في قطاع التقنية والاتصالات بالإضافة الى تحديث بيانات السلطنة لدى المنظمات الدولية. وينفذ الاستطلاع بثلاث لغات: (العربية والإنجليزية والأوردية)، وسيجري التواصل مع المبحوثين عن طريق مركز اتصالات دائرة استطلاعات الرأي بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ونصف ظهرا عبر الهاتف رقم: 24219000 ويحث المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة  التقنية والاتصالات جميع الأفراد على التعاون مع جامعي البيانات؛ علماً بأنَّ كافة البيانات ستعامل بمنتهى السرية ولن تستخدم إلا للأغراض المخطط لها.

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