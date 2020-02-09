برنامج للتدريب على العمل النقابي في شمال الباطنة

صحار - الرؤية

افتتح الاتحاد العام لعمال السلطنة أمس أعمال البرنامج التدريبي للعمل النقابي، بمحافظة شمال الباطنة، بمشاركة 20 نقابيًا ونقابية، ضمن جهوده في نشر الثقافة النقابية والقانونية للعمال ورفع مستواهم المهني والثقافي، ويستمر البرنامج حتى الأربعاء.

ويأتي البرنامج لتدريب كوكبة من النقابيين العاملين بمنشآت مختلفة في المحافظة، لتعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة في العمل النقابي، وتقديم صورة متكاملة حول مجموعة من المحاور كالانتساب والحق النقابي ضمن معايير العمل الدولية والتشريعية، إضافة إلى ضرورة إيجاد وسائل اتصال بين النقابات وإدارات المنشآت لتحقيق الاتصال النقابي الفعّال، علاوةً على تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على قانون التأمينات الاجتماعية من خلال دعوة أحد المختصين بالهيئة العاملة للتأمينات الاجتماعية.

وتناول اليوم الأول محور الانتساب النقابي مع المدرب محمد الرواحي وتحدث عن أهمية تعزيز آليات الانتساب ودور النقابي في توعية الجمعية العمومية للنقابة العمالية وأصحاب العمل والعمال عمومًا بأهمية الانتساب للنقابة العمالية حتى تضمن لهم حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم بما يسهم في تعزيز إنتاجية العمال، والسعي نحو تعزيز ثقافة العمل النقابي والقانوني، كما قدم سعيد المعمري -ممثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية- مادة تدريبية حول قانون التأمينات الاجتماعية وأبرز النقاط التي تشغل العاملين بالقطاع الخاص.