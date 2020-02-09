الأحد, 09 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

برنامج للتدريب على العمل النقابي في شمال الباطنة

الأحد 09 فبراير 2020 06:20 م بتوقيت مسقط

برنامج للتدريب على العمل النقابي في شمال الباطنة

 

 

صحار - الرؤية

افتتح الاتحاد العام لعمال السلطنة أمس أعمال البرنامج التدريبي للعمل النقابي، بمحافظة شمال الباطنة، بمشاركة 20 نقابيًا ونقابية، ضمن جهوده في نشر الثقافة النقابية والقانونية للعمال ورفع مستواهم المهني والثقافي، ويستمر البرنامج حتى الأربعاء.

ويأتي البرنامج لتدريب كوكبة من النقابيين العاملين بمنشآت مختلفة في المحافظة، لتعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة في العمل النقابي، وتقديم صورة متكاملة حول مجموعة من المحاور كالانتساب والحق النقابي ضمن معايير العمل الدولية والتشريعية، إضافة إلى ضرورة إيجاد وسائل اتصال بين النقابات وإدارات المنشآت لتحقيق الاتصال النقابي الفعّال، علاوةً على تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على قانون التأمينات الاجتماعية من خلال دعوة أحد المختصين بالهيئة العاملة للتأمينات الاجتماعية.

وتناول اليوم الأول محور الانتساب النقابي مع المدرب محمد الرواحي وتحدث عن أهمية تعزيز آليات الانتساب ودور النقابي في توعية الجمعية العمومية للنقابة العمالية وأصحاب العمل والعمال عمومًا بأهمية الانتساب للنقابة العمالية حتى تضمن لهم حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم بما يسهم في تعزيز إنتاجية العمال، والسعي نحو تعزيز ثقافة العمل النقابي والقانوني، كما قدم سعيد المعمري -ممثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية- مادة تدريبية حول قانون التأمينات الاجتماعية وأبرز النقاط التي تشغل العاملين بالقطاع الخاص.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 فبراير 2017

اتحاد العمال يختتم النسخة الرابعة من برنامج العمل النقابي بشمال الباطنة

المزيد

25 فبراير 2017

تكريم المشاركين في برنامج العمل النقابي بشمال الباطنة

المزيد

31 مارس 2019

21 مستفيدا من برنامج العمل النقابي في صحار

المزيد

13 أكتوبر 2019

التدريب على أساسيات العمل النقابي في "صحار ألمنيوم"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعاون بين "الزراعة" وبلدية مسقط لمكافحة الجراد

المحليات - أخبار

الدكتور علي الوائلي لـ"الروية": تنوع موارد السلطنة يزيد من فرص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية

قضايا محلية - حوارات

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"الصحة" تصدر البيان رقم 5 حول الوضع الوبائي لـ"كورونا"

المحليات - أخبار

طفرة بالقطاع الصناعي دعمت جهود التنمية الشاملة خلال العهد الزاهر للسلطان قابوس

الاقتصاد - محلي

الجولات السامية.. "توفير الفرصة لكل عُماني أن يلتقي سلطانه من دون وسطاء"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة