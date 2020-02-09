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"الزراعة" تنجز أعمال صيانة وتأهيل سوق الأسماك في طاقة

الأحد 09 فبراير 2020 06:18 م بتوقيت مسقط

مكان عرض الأسماك في السوق
من أماكن عرض الأسماك في السوق
مواقف السيارات في السوق

 

صلالة – الرؤية

انتهت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي، بالتنسيق مع المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار، من تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل بمبنى سوق الأسماك في ولاية طاقة في محافظة ظفار.

وشملت الأعمال المنفذة صيانة وتأهيل منشآت السوق القائمة وإضافة عدد من المرافق الضرورية للسوق لخدمة المستهلكين حث تمت صيانة وتأهيل صالة عرض الأسماك في السوق وأماكن تخزين الأسماك وإنشاء طاولات عرض الأسماك وأماكن لحفظ سلال الأسماك وأماكن تقطيع الأسماك وتزويدها بشبكة المياه وشبكة تصريف المياه وتركيب بلاط لأرضية السوق وتوسيع ممرات السوق وتركيب أنظمة تهوية وإنارة في صالة عرض الأسماك ووضع لافتات إرشادية داخل صالة العرض في السوق.

كما تم إنشاء وحدة لتصنيع الثلج لحفظ وتخزين الأسماك بما يتوافق مع متطلبات الجودة وحرصا على تقديم المنتج السمكي الصحي للمستهلكين. وخارج السوق تم إنشاء بوابة للسوق وبوابة أخرى لمدخل مبنى السوق وإنشاء مواقف للسيارات تم رصفها وإنارتها ووضع لافتات التوضيح للمداخل والمخارج.

 وضمن أعمال إضافة منشآت جديدة للسوق تم إضافة مكتب للمراقب السمكي في السوق ومطعم ومصنع للثلج ودورات مياه وغرفة حراسة للسوق ومع انتهاء أعمال الصيانة والتأهيل والتحديث في سوق السمك بولاية طاقة يكون السوق جاهزا للإستخدام من قبل البائعين ومقطعي الأسماك (القماطين) وتقديم الخدمات للمستهلكين وكافة المستفيدين من السوق.

ويعد سوق السمك في ولاية طاقة هو السوق الوحيد في الولاية ويقع وسط مكان تتوفر فيه جميع الخدمات الضرورية ويعتبر منفذا تسويقيا مهما ومرفقا حيويا لأهالي ولاية طاقة.

ويأتي تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للسوق ضمن العمل المستمر لوزارة الزراعة والثروة السمكية في إقامة منظومة من الأسواق السمكية في الولايات بمحافظات السلطنة تتوفر فيها البنية التحتية الضرورية لعمل بائعي ومقطعي الأسماك وتقديم الخدمات للمستهلكين وكافة المستفيدين من الأسواق السمكية.

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