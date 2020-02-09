"غرفة البريمي" تبحث فرص رواد الأعمال في "إكسبو دبي"

البريمي - سيف المعمري

ترأس المكرم الشيخ عبد المحسن بن صقر النعيمي عضو مجلس الدولة اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات، وناقش المجتمعون الوضع الاقتصادي في المحافظة والتحديات التي تعترض نمو القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، وتم تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للمساهمة معاً في تنمية المحافظة اقتصادياً واستثمار مقوماتها الاستراتيجية ومواردها المتنوعة الاستثمار الأمثل على نحو يدعم الشراكة القائمة بين القطاعين ويفتح آفاقاً جديدة للتنويع في مصادر الدخل الوطني وتوليد فرص الأعمال وفرص التشغيل للكوادر الوطنية.

وبحثت اللجنة الجانب التسويقي والتعريفي للمحافظة باعتباره أحد الجوانب الرئيسية التي تتطلب المزيد من الرعاية والدعم لمضاعفة الجهود الترويجية من خلال الوسائل المتاحة وإيجاد نقاط جذب جديدة في المحافظة سياحية أو اقتصادية أو ثقافية وتاريخية وإبرازها للجمهور المحلي والإقليمي.

وناقشت اللجنة كيفية استفادة أصحاب وصاحبات الأعمال من معرض إكسبو دبي، ودور اللجنة في تعزيز استفادة المحافظة من الحدث العالمي المرتقب خلال العام الحالي لاسيما في الجوانب السياحية من خلال التركيز على وضع البرامج السياحية الجاذبة وتهيئة المواقع والمرافق السياحية في المحافظة وتقديم التسهيلات المطلوبة من مختلف الجهات. وأوصت اللجنة بإعداد مادة ترويجية حول أبرز المقومات والفرص المتاحة في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة لعرضه خلال فترة المعرض.