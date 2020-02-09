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منح 28 ألف قطعة أرض سكنية بنهاية ديسمبر

الأحد 09 فبراير 2020 06:17 م بتوقيت مسقط

منح 28 ألف قطعة أرض سكنية بنهاية ديسمبر

 

 

مسقط - الرؤية

بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظات السلطنة 28 ألفاً و99 قطعة أرض بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ 36 ألفاً و731 قطعة أرض بنهاية ديسمبر 2018، فيما بلغ عدد قطع الأراضي التي تم منحها خلال ديسمبر 2019 فقط ألفين و879 قطعة، 26.9% منها بمحافظة الداخلية وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة حتى نهاية ديسمبر 2019 في محافظة الداخلية 7 آلاف و767 قطعة أرض مقارنة بـ 9 آلاف و37 قطعة بنهاية ديسمبر 2018، وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظة جنوب الباطنة 3 آلاف و629 قطعة مقارنة بـ 5 آلاف و692 قطعة تم منحها بنهاية ديسمبر 2018، فيما بلغ العدد بمحافظة مسقط 3 آلاف و394 قطعة مقارنة بألفين و979 قطعة بنهاية ديسمبر 2018. كما بلغ بمحافظة شمال الشرقية 3 آلاف و328 قطعة مقارنة بـ 5 آلاف و859 قطعة بنهاية ديسمبر 2018.

وفي محافظة جنوب الشرقية بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة ألفين و499 قطعة مقارنة بـ 3 آلاف و854 قطعة بنهاية ديسمبر 2018. وتم منح ألف و956 قطعة بمحافظة شمال الباطنة (باستثناء ولاية صحار) مقارنة بـ 802 قطعة بنهاية ديسمبر 2018، وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة في محافظة الظاهرة ألفا و432 قطعة بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بـ 6 آلاف و5 قطع بنهاية ديسمبر 2018، كما بلغ العدد في محافظة البريمي ألفا و369 قطعة مقارنة بـ 624 قطعة أرض سكنية تم منحها بنهاية ديسمبر 2018.

وفي مُحافظة مسندم بلغ عدد قطع الأرض السكنية الممنوحة بنهاية ديسمبر الماضي ألفا و174 قطعة مقارنة بـ 15 قطعة بنهاية ديسمبر 2018، وفي محافظة الوسطى تم منح 799 قطعة أرض سكنية مُقارنة بـ 726 قطعة بنهاية ديسمبر 2018 في حين تمَّ منح 752 قطعة أرض بمحافظة ظفار مقارنة بألف و138 قطعة خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

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