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طوارئ في مدارس شمال السعودية بسبب "البرد القارس"

الأحد 09 فبراير 2020 05:00 م بتوقيت مسقط

طوارئ في مدارس شمال السعودية بسبب "البرد القارس"

 

الرياض – الوكالات

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية في السعودية تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً خلال هذا الأسبوع، نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.

هذا ويشمل تأخير الدوام جميع طلاب وطالبات مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية في المدارس.

في حين عمدت إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن إلى تأخير بداية الحصة الأولى إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وألغت الاصطفاف الصباحي، لجميع مدارس المحافظة "بنين، وبنات" اعتباراً من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس القادم.

وأكدت إدارة تعليم حفر الباطن حرصها على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ‏نظرًا لموجة البرد التي تشهدها المحافظة، بناء على توصية المختصين في الأرصاد وحماية البيئة واللجنة المختصة.

 

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