ارتفاع القوة الشرائية للريال.. وزيادة السيولة 519 مليونا

مسقط - العمانية

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني، بنهاية نوفمبر عام 2019، بنسبة 0.8 بالمائة مُسجِّلا 105.8 نقطة، مقارنة مع 105 نقاط بنهاية نوفمبر 2018؛ الأمر الذي يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني، فيما زادت السيولة المحلية بنحو 519 مليون ريال عماني.

وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ جُملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية نوفمبر 2019 بلغت مليارا و639 مليونا و900 ألف ريال عماني، بارتفاع نسبته 1.9 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و609 ملايين و700 ألف ريال عماني. وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق (م1) -الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية- بنسبة 3.3 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و41 مليونا و500 ألف ريال عماني، مقارنة مع 5 مليارات و214 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018.