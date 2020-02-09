السلطنة تشارك في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بالأردن

مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة، ممثلة في مجلس الشورى، في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بعنوان "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة.. قضية العرب والمسلمين"، وذلك بالعاصمة الأردنية عمّان.

وترأس وفد السلطنة المشارك سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة أمين عام المجلس. وبدأت أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بوقفة لقراءة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيّب الله ثراه - وتحدث معالي المهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي عن الفقد العظيم لرجل السلام والحكمة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله- مستذكرًا دوره في دعم السلام بالمنطقة والجهود التي قدمها في دعم القضية الفلسطينية خصوصاً.

إلى ذلك، ألقى سعادة رئيس مجلس الشورى كلمة أشار فيها إلى موقف السلطنة الثابت والراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة؛ حيث قال: "على الرغم من أنّ عمان لا زالت في فترة حدادها على فقيد الأمة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيّب الله ثراه وجعل الجنة مأواه، إلا أنّه لعظم الخطب، وفداحة الحدث، وشدة الموقف؛ جئنا مُلبِّينَ النداء، مستجيبين للدعوة، مؤكدين أنّ عمان كانت وستبقى داعمة وراعية لقضايا الأمة ومدافعة عن حقوقها".

وعبر رؤساء البرلمانات العربية عن موقفهم الرافض تجاه خطة السلام الأمريكية الإسرائيلية المسماة بـ"صفقة القرن"، وتباحثوا في الوضع العربي الراهن، وسلطوا الضوء على التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

وقال البيان الختامي الصادر عن المؤتمر إنّ الاتحاد يرفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، ويعتبر المجتمعون أنّ صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والذي تقبل به الشعوب ويمثل فرصا لمستقبل الأجيال.