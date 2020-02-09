الصناعة تقود التنمية

لم تعُد التنمية تتوقف عند تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وحسب، بل تعدتها إلى قطاعات أخرى تُمثل الإنتاجية فيها أحد أهم المقومات التي يُمكن من خلالها تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق طفرات اقتصادية.

والقطاع الصناعي واحد من القطاعات المُستهدفة في الرؤية المُستقبلية "عُمان 2040"، حيث يُعول على هذا القطاع أن يكون إحدى قاطرات التنمية، من خلال التوسع في المشاريع الصناعية وتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم المنتج الوطني، من خلال تعزيز معايير الجودة وتنافسيته في الأسواق الداخلية والخارجية.

إنَّ مسيرة 50 عامًا من النَّهضة المُباركة، بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- قد منحت القطاع الصناعي الكفاءة المطلوبة لكي ينطلق نحو آفاق أرحب ويُحقق المزيد من الإنجازات. ومع اقتراب تطبيق رؤية "عمان 2040"، تفرض علينا الأوضاع الاقتصادية العالمية أن نمضي قدماً في دفع جهود التنمية الصناعية وتنويع الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات الوطنية وتشجيعها مع التوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة وتطوير الكفاءات الوطنية.