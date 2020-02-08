"الصحة" تصدر البيان رقم 5 حول الوضع الوبائي لـ"كورونا"

مسقط- الرؤية

أصدرت وزارة الصحة البيان رقم 5 حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد عالميا، وقالت إن عدد الحالات المسجلة والمؤكدة مخبريا في جمهورية الصين الشعبية وخارجها قد ارتفع؛ حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في الصين حتى تاريخ 8 فبراير 2020 نحو 34568 حالة من بينها 722 حالة وفاة، وأن 26% من الحالات استدعت عناية طبية فائقة.

وبلغ عدد الحالات المسجلة خارج الصين ما يزيد على 300 حالة في 27 دولة، مع تسجيل حالات غير مرتبطة بالسفر للصين وحالات إصابة ثانوية في بعض الدول.

وإذ تطمئن الوزارة المواطنين والمقيمين إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة لفيروس كورونا المستجد في السلطنة، فإنها تؤكد جاهزية مؤسساتها الصحية للتعامل مع أي حالة قد تفد إلى أراضي السلطنة، وذلك بتنفيذ خطط الاستعداد والجاهزية وتفعيل المسارات التي تم وضعها آنفا على صعيد المؤسسات الصحية بقطاعيها الحكومي والخاص، وعلى صعيد المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة؛ حيث كانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت أنه واعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020 تم تعليق جميع رحلات الطيران المدني المتجهة إلى جمهورية الصين الشعبية.

وتقوم وزارة الصحة بتطبيق الحجر الصحي على القادمين من المناطق الموبوءة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرتهم لأي من المناطق الموبوءة، ويتم متابعتهم يوميا من قبل كادر متخصص للتأكد من عدم ظهور أعراض مرضية لديهم والتعامل المبكر معها.

وتجدد الوزارة مناشدتها للمواطنين والمقيمين التعاون معها بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية والمناطق الموبوءة، إلا في حالة الضرورة القصوى، والإفصاح عن سفرهم للجهات الصحية في المنافذ الحدودية عند العودة من هذه المناطق.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة اتباع النصائح والإرشادات الصادرة عنها من خلال القنوات الإعلامية الرسمية فيما يختص بالإجراءات الوقائية، وتؤكد على الجميع ضرورة عدم الإلتفات للشائعات أو الترويج لها وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية مع الحرص على التواصل مع الوزارة عن طريق مركز الإتصال (24441999) في حالة وجود أي استفسار.