تحذيرات من موجة برد قارس بالشرق الأوسط والخليج

عواصم - الوكالات

تتأثر منطقة الشرق الأوسط بموجة برد قطبية قارسة، وانخفاض قياسي في درجات الحرارة.

وتؤثر الكتلة القطبية على عموم مناطق بلاد الشام والعراق وصولا إلى الجزيرة العربية والخليج، وتشمل أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع.

وتغطي هذه الكتلة كلا من تركيا، والعراق، وسوريا، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والكويت، وشمال ووسط المملكة العربية السعودية، وغربي الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من منطقة الخليج.

وتوقع خبراء الأرصاد وصول درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة خلال اليومين المقبلين تصل إلى 10 درجات تحت الصفر، وبشكل يهدد حياة الناس إذا لم يتعاملوا بجدية مع هذه الحالة.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في العاصمة الأردنية عمان، إلى 5 درجات دون الصفر، في حين يتوقع أن تكسر العاصمة السورية دمشق بعض الأرقام القياسية المسجلة سابقا، والأمر ذاته في العاصمة العراقية بغداد.

كما توقع خبراء الأرصاد أن العاصمة السعودية الرياض، سوف تسجل درجات حرارة دون الصفر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويشهد العراق تساقطا تاريخيا للثلوج في حالة شديدة الندرة، لم تحدث منذ بداية القرن العشرين، حيث يتوقع أن تسقط الثلوج على العاصمة العراقية بغداد، إلا أن عموم غرب وشمال غرب العراق سيشهد تساقطا كثيفا للثلوج.