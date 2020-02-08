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تتضمن صندوقا للمسؤولية الاجتماعية ومؤتمر اقتصادي عالمي

محافظ مسندم يطلع على خطط فرع "الغرفة" للعام الجاري

السبت 08 فبراير 2020 07:57 م بتوقيت مسقط

جانب من الاجتماع
رائد الشحي- رئيس غرفة مسندم

 

مسندم - الرؤية

عقد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم اجتماعًا مع مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة للاطلاع على أعمال وأنشطة الفرع خلال عام 2019م وخطته الطموحة للعام الجاري 2020.

وأكّد معالي البوسعيدي أهميّة مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعمه للقطاع الخاص، وسيجري عقد اجتماع شهري مع مجلس إدارة الفرع لمتابعة المستجدات الاقتصادية والتشاور حولها. واستعرض الاجتماع أهم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بمحافظة مسندم من خلال سجل رصد المعوقات والتحديات التي تعامل معها الفرع في عام 2019، والذي تضمّن تقرير متابعة إجراءات التعامل مع كل حالة على حدة.

ويعمل الفرع منذ أكتوبر الماضي مع فريق العمل الحكومي لتأسيس الشركات الأهلية، لمتابعة تأسيس هذه الشركة التي ستطرح للاكتتاب العام لأهالي المحافظة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع إسناد مشروع طريق خصب- ليما- دبا، وستكون هذه الشركة كيانا اقتصاديا أساسيا لقيادة قاطرة النمو والاستثمار بالمحافظة والاستفادة من المشاريع التي ستحصل عليها محليًا لبناء قدراتها للتوسع إقليميا وعالميا.

وفي إطار تحويل محافظة مسندم لتكون وجهة لصناعة الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات أسندت الغرفة أعمال التصاميم الهندسية للمشروع والذي سيكون في امتداد مقر فرع الغرفة الحالي، وسيضم المشروع قاعة معارض متعددة الأغراض بمساحة ألف متر ومساحات تأجير مكتبية وتجارية بمساحة ألف متر ومن المخطط أن ينتهي الاستشاري من أعماله في أبريل المقبل، ومن المتوقع الانتهاء من بناء المشروع في 2021.

ويعكف الفرع حاليا على دراسة الأطر القانونية وأفضل الممارسات والسياسات لإنشاء صندوق تنموي يساهم في تمويله القطاع الخاص المحلي بالمحافظة وكبرى الشركات في السلطنة والاستفادة من الأراضي التابعة للبلديات والأوقاف لاستثمار ما يتلاءم منها لتنفيذ مشاريع ربحية للصندوق تساهم في استدامته ماليًا وفي ذات الوقت تشكل إضافة نوعية للمحافظة وسيقوم الصندوق بتمويل مشاريع مسؤولية اجتماعية في المحافظة بمعايير محددة تنفذ من خلال الهيئة العمانية للأعمال الخيرية والمجلس البلدي ومجالس الآباء والأمهات والأندية الرياضية وجمعيات المرأة العمانية والنادي الثقافي.

وطالب فرع الغرفة معالي السيّد المحافظ بتخصيص قطعة أرض في ولاية خصب ليقوم الفرع بتطويرها وطرح مجموعة من مكوّناتها للمؤسسات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ويضم المشروع خيمة للمعارض والفعاليات، ومسرحا مفتوحا، وألعابا شاطئية، وألعابا مائية، وسوق نهاية الأسبوع، وشاحنات طعام حديثة، وممشًى صحيا وأجهزة رياضية.

واقترح الفرع إقامة مؤتمر مسندم الاقتصادي العالمي 2020، والذي سيجمع في نوفمبر المقبل نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين لتبادل الخبرات والطرق الحديثة لمواكبة التطورات الاقتصادية، وتتزامن مع هذا الحدث فعاليات متنوعة، مع التركيز على المواضيع الاستراتيجية والخروج بتوصيات لتنفيذها. وجدد مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم مطالبته بتخصيص أرض داخل ميناء خصب ليقوم الفرع بإعداد مخطط لها والمواصفات الفنية وطرحها للمنتسبين لبنائها بنظام المباني مسبقة الصنع والقابلة للنقل وسيخدم المشروع السفن السياحية.

وقال رائد بن محمد بن عبدالله الشحي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم إنّ فرع الغرفة بمحافظة مسندم وبالرغم من محدودية موارده ماليًا وبشريًا، فإنّه يعمل جاهدا على تحقيق نقلة نوعية للقطاع الخاص والاقتصاد المحلي بالمحافظة في ضوء "رؤية عمان 2040" من خلال تمكين القطاع ودعم شركاته الناشئة وبناء قدراته وخلق الفرص الجديدة له وتهيئة بيئة الأعمال بالمحافظة لجذب مزيد من الاستثمارات.

الكلمات المفتاحية
#مسندم #البوسعيدي #الغرفة

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