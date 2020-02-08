إنجاز 60% من تطوير المرحلة الثانية في "حرة المزيونة"





صلالة – الرؤية

عقدت لجنة المنطقة الحرة بالمزيونة اجتماعها الأول للعام الجاري، برئاسة هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، رئيس اللجنة، وناقش الاجتماع المحاور المتعلقة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتطوير البنية الأساسية في المنطقة، واستكمال المشاريع القائمة التي تعمل "مدائن" على تنفيذها، ومن أبرزها مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 60%.

كما ناقش الاجتماع آخر المؤشرات الرقميّة ونمو حجم الاستثمارات بالمنطقة، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات المستثمرة في المنطقة إلى ٢٤٠ شركة من بينها ٩٠ مشروعاً تحت الإنشاء مع وجود طلبات متزايدة للاستثمار في المنطقة تحت الدراسة.

وضمن المشاريع التي تعمل "مدائن" على إنجازها ودراستها في المنطقة حاليا، مشروع إيصال الكهرباء للشركات المستأجرة (الكيبلات والمحولات)، ومشروع النطاق العريض، كما تمّ الانتهاء من استلام عروض مناقصة مشروع تصميم مبنى الخدمات متعدد الاستخدامات، والذي يهدف إلى ضم الخدمات والتسهيلات التي تحتاجها العمليات الاستثمارية وعرضها أمام المستثمرين في موقع واحد، وذلك لإيجاد قيمة مضافة للمنطقة تعمل على التكامل في الخدمات وتسريع وتيرة الأعمال وتسهيل إجراءات تخليص المعاملات، ويقام المشروع المقترح على مرحلتين بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، المرحلة الأولى عبارة عن 4 طوابق، بينما تشهد المرحلة الثانية (المستقبلية) إضافة طابقين بحسب حاجة السوق في ذلك الوقت، وقد تمّ تعيين موقع استراتيجي للمشروع تسهل رؤيته والوصول إليه والاستفادة من خدماته دون الحاجة لدخول المنطقة.