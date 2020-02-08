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زيارة ميدانية للجنة مختبر سوق العمل إلى مقر البرنامج التدريبي

البكري يتابع سير العمل في "اعتماد".. واستقبال طلبات الفوج الثاني حتى 20 فبراير

السبت 08 فبراير 2020 07:55 م بتوقيت مسقط

البكري يتابع سير العمل في "اعتماد".. واستقبال طلبات الفوج الثاني حتى 20 فبراير

 

مسقط - الرؤية

زارَ مَعَالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مختبر سوق العمل والتشغيل، مقر البرنامج الوطني للتطوير القيادي وتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص (اعتماد)، بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية المعنية بمختبر سوق العمل والتشغيل (اللجنة الإشرافية)؛ وذلك في معهد النفط والغاز بجامعة السلطان قابوس؛ حيث تستكمل الدفعة الأولى الدراسة الصفية في البرنامج، وتستمر حتى أبريل 2020.

ويُواصل البرنامج استقبال طلبات الترشح للفوج الثاني من الدفعة الأولى، وسيجري إغلاق باب الترشيح يوم الخميس 20 فبراير.

وتأتي الزيارة ضمن جهود اللجنة الرئيسية لتنفيذ مبادرات "تنفيذ"، ومتابعة سير عمل المشروع، والتدقيق المستمر على جودة البرنامج التدريبي. واطَّلع معاليه والحضور على ما تم تحقيقه وفق الإطار الزمني للمشروع. وخلال الزيارة، التقى المشاركين في البرنامج، واستمع لانطباعاتهم وتجربتهم ونظرتهم المستقبلية للمسار الوظيفي بعد التخرج.

وأشار معاليه إلى أنَّ نسبة التعمين في القطاع الخاص في الوظائف الإشرافية والإدارية شهدتْ زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية؛ مما يعني توافر الفرص للقوى العاملة الوطنية لتقلد هذه المناصب لتحل محل القوى العاملة الوافدة. وشجَّع معاليه المشاركين على الاهتمام بالبرنامج ومساره التعليميّ، لافتا إلى أنه يعول على المشاركين ليكونوا سفراء لبرنامج اعتماد للعاملين للقطاع الخاص بصفتهم الدفعة الأولى للبرنامج.

ويُشارك في الدفعة الأولى من البرنامج 250 من موظفي كبرى شركات القطاع الخاص لمختلف القطاعات؛ بهدف تطوير وتأهيل مهاراتهم القيادية عبر برنامج تدريبي قيادي بمستويات عالمية؛ بهدف تمكينهم في الوظائف الوسطى والعليا بمؤسسات القطاع الخاص. وخضع المتقدمون للمشاركة في البرنامج لعدد من اختبارات التقييم العالمية في عدد من الجوانب كالقدرات العامة، والمهارات الشخصية، واللغة الإنجليزية والمهارات الإدارية، إضافة للمقابلات الشخصية.

وقدَّم هلال الجديدي مدير الخدمات الاستشارية في "تكاتف عمان"، عرضًا عن الوضع الحالي للبرنامج، وانطباعات المشاركين حول تجربتهم، وكانت استجابة غالبية المشاركين حول المحتوى والمنهج التدريبي وجودة أعضاء هيئة التدريس إيجابية، بما في ذلك المفاهيم الجديدة التي تعرفوا عليها؛ مثل: "تلقي وإعطاء الانطباعات"، وخلق المواءمة، والتوجيه والالتزام مع فرقهم المختلفة، والتركيز على تطوير وقيادة الأفراد مقابل التركيز على المهام.

وقد بدأ الفوج الأول من الدفعة الأولى من المشاركين (اعتماد) الدراسة الصفية العملية بمعهد النفط والغاز في جامعة السلطان قابوس، وتشرف على تنفيذه شركة "تكاتف عمان"، بالتعاون مع مركز القيادة الإبداعية "CCL" والذي يُعد من أبرز المراكز التدريبية في مجال القيادة على مستوى العالم.

الكلمات المفتاحية
#البكري #القوى_العاملة #التشغيل

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