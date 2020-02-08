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مشتق من الإطارات منتهية الصلاحية

اتفاقية بين "بيئة" و"أسمنت عمان" لتوريد الوقود البديل

السبت 08 فبراير 2020 07:54 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

وقَّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" مع شركة "أسمنت عمان"، اتفاقية لتوريد الوقود البديل المشتق من الإطارات منتهية الصلاحية؛ وذلك في المقر الرئيسي لشركة أسمنت عمان. وقع الاتفاقية كلٌّ من: المهندس سالم بن عبد الله الحجري الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت عُمان، والمهندس طارق بن علي العامري الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة".. حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير دائرة الرقابة البيئية والتفتيش، وعدد من الموظفين والمسؤولين.

ويُقلل استخدام الإطارات منتهية الصلاحية كوقود من استهلاك الغاز الطبيعي. وحول أهداف الاتفاقية، أوضح العامري أنها تُسهم في تحقيق إستراتيجية شركة "بيئة" من خلال تبني الممارسات التي تكفل إدارة النفايات بطريقة مستدامة، وكذلك تعزيز الاقتصاد الدائري؛ وذلك بالاستفادة القصوى من المواد المراد التخلص منها، واستعادة قيمتها سواء في إنتاج الطاقة أو استخراج المواد الأولية وإيجاد قيمة مضافة. وأكد العامري أن ذلك الأمر ينعكس بشكل مباشر على حماية البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

وأشار الحجري إلى أنَّ الاتفاقية ستحقق خطط شركة أسمنت عمان المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة واستخدام المصادر الأخرى وتحويلها إلى وقود يُسهم في إنتاج الأسمنت، وستسهم الاتفاقية في توفير فرص اقتصادية وأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنتاج ونقل الوقود من المرافق المخصصة إلى مصنع الأسمنت؛ حيث ستجري معالجة قرابة 30 ألف طن سنويًّا من الإطارات منتهية الصلاحية.

وعملت شركة أسمنت عمان -بالتعاون مع شركة "بيئة"- خلال العامين الماضيين على دراسة سبل التعاون بين الشركتين للاستفادة من الإطارات منتهية الصلاحية كوقود يقلل من استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم حاليا في أفران مصنع شركة "أسمنت عمان"، والواقع في المسفاة الصناعية بمحافظة مسقط، وأثبتت الدراسة أن الإطارات هي الأنسب لهذا الغرض، وهي الأسهل أيضا من حيث التعامل والمناولة. كما خلصت الدراسة إلى جاهزية أنظمة المصنع للتعامل مع الإنبعاثات الغازية الناتجة عن عمليات حرق الإطارات بشكل آمن دون أضرار قد تلحق بالبيئة المحيطة، وتم اقتراح عدة إجراءات احترازية لتدابير الأمن والسلامة.

الكلمات المفتاحية
#أسمنت #عمان #اقتصاد

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