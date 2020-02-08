حملة للتبرع بالدم في شركة سيح السرية للهندسة

مسقط- الرؤية

نظمت شركة سيح السرية للهندسة، حملة التبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع بنك الدم، وأقيمت الحملة في مقر الشركة، ترجمة للحرص على المشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية بما يسهم في دعم وتوفير الكميات اللازمة من الدم للمرضى المحتاجين.

ولاقت حملة التبرع بالدم إقبالاً كبيرا من أعضاء مجلس إدارة الشركة والموظفين وعدد من المتبرعين من خارج الشركة. ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم جهود نشر ثقافة التبرع بالدم، وتثقيف المجتمع بأهمية وفوائد التبرع بالدم ودوره البالغ في إنقاذ حياة العديد من المرضى.

وتأتي الحملة من منطلق وعي شركة سيح السرية للهندسة بأهمية مساهمتها في خدمة المجتمع وأفراده، وحرص الشركة على دعم المبادىء الإنسانية ومساعدة المحتاجين لتوفير كميات الدم المطلوبة لإنقاذ حياة المرضى ودعماً لعلاجهم.

وتلتزم الشركة بمسؤولياتها المجتمعية لكي يكون لها إسهام في مختلف الأصعدة في كل ما يخدم صالح المجتمع. ويعد التبرع بالدم عملاً نبيلاً وواجباً وطنياً وإنسانياً يعكس التضامن بين شرائح المجتمع، ويعد كذلك من أبرز الأعمال التطوعية التي يجب الحرص عليها لأهميته في دعم بنك الدم للمرضى المحتاجين.