غدا.. الفصل الدراسي الثاني ينطلق في 1163مدرسة

تقرير: هناء الشبيبية

يبدأ صباح الأحد، طلبة السلطنة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2019/2020)، ويقدر أن يبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية في هذا العام الدراسي ستمئة وثلاث وثلاثين ألفاً وثمانمئة وستين (633860) طالبًا وطالبةً، منهم ثلاثمئة وتسعة عشر ألفا واثنان وتسعون (319092) طالبًا، وثلاثمئة وأربعة عشر ألفا وسبعمئة وثمان وستون (314768) طالبة، ينتظمون للدراسة في ألف ومئة وثلاث وستين (1163) مدرسة.

ويصل عدد مدارس التعليم الأساسي إلى ألف وخمس (1005) مدارس، أما عدد مدارس الصفوف من (10 ــ 12) فبلغ تسع وتسعين (99) مدرسة، وبلغ عدد مدارس الصفين (11 -12) ثماني عشرة (18) مدرسةً، كما يتوقع أن يصل عدد المعلمين هذا العام إلى ستة وخمسين ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعين (56749) معلمًا ومعلمةً، بينما يُقدر عدد الإداريين والفنيين بالمدارس بأحد عشر ألفا ومئتين وتسعة وتسعين (11299) إداريًّا وفنيًّا.

ويبلغ عدد مدارس الفترة الصباحية ألفاً ومئة واثنين وعشرين (1122) مدرسةً، وتمثل ما نسبته (%96)، في حين لن يزيد عدد المدارس التي ستعمل بالفترة المسائية عن واحد وأربعين (41) مدرسةً تمثل ما نسبته (4 %). ويصل عدد الطلاب الذين يتلقون تعليمهم بالفترة الصباحية ستمئة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وأربعين (613043) طالبًا وطالبةً، فيما يبلغ عدد الطلاب الذين يتلقون تعليمهم بالفترة المسائية عشرين ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر (20817) طالبًا وطالبةً.