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"تعليمية ظفار" تنفذ تدريبا على المجسات الإلكترونية

السبت 08 فبراير 2020 07:15 م بتوقيت مسقط

"تعليمية ظفار" تنفذ تدريبا على المجسات الإلكترونية

 

ظفار - الرؤية

نفذ قسم المختبرات بدائرة تنمية الموارد البشرية بتعليمية ظفار، برنامجا تدريبيا على المجسات الإلكترونية الخاصة بالتقانة في مختبرات العلوم في التجارب والأنشطة والاستكشافات العملية.

واستهدف البرنامج مشرفي مختبرات ومشرفي علوم وفنيي مختبرات وبعض الموظفين من جامعة ظفار حيث قاموا بالتدريب بالشركة الأم في كاليفورنيا بالولايات المتحدة على مدار ثلاثة أيام.

ويُعد توظيف التقانة في المختبرات واستخدام المجسّات الإلكترونية والمجاهر والموازين المحوسبة في إجراء التجارب العملية بدقة وفاعلية وتعتبر من أفضل الأساليب الحديثة لتعليم العلوم، ووضعتْ الوزارة خطة متكاملة متدرجة لهذا المشروع، وكان من أولوياتها إعداد كوادر مُتمكنة بجميع المحافظات التعليمية من خلال تنميتها مهنيًّا لاستخدام أجهزة التقانة، وتكوين فرق تدريبية مُتخصصة بالمختبرات، لديها الإلمام الكافي، وقادرة على القيام بالتدريب.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات الأساسية للتعامل مع المجسّات الرقمية، واستخدام برنامج جمع البيانات والتطبيقات المصاحبة له، وتمكينهم من إجراء التجارب العملية الموجودة بمناهج العلوم باستخدام المجسّات وتدريبهم على أيدي خبراء مُتميزين من شركة "باسكو" الأمريكية.

وفي ختام البرنامج قدم الدكتور خالد بن مسلم المشيخي عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية بالوكالة للمتدربين شهادات دولية معتمدة وبحضور سالم الهلالي رئيس قسم المختبرات بتعليمية ظفار.

 

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