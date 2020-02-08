ختمة قرآن في النادي السوداني بالبريمي على روح السلطان قابوس

البريمي- سيف المعمري

نظم أعضاء النادي الاجتماعي للجالية السودانية بالبريمي، جلسة تأبين لفقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم-طيب الله ثراه-.

وتضمنت الجلسة ختمة للقرآن الكريم، كما رفع المشاركون أكف الضراعة إلى الله بأن يتغمد السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور بواسع رحتمه ويسكنه فسيح جناته، وينزله منازل الصديقين والأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة من المُشاركات التي يقيمها نادي الجالية السودانية بالبريمي لمُشاركة أشقائهم العُمانيين في جميع المناسبات الاجتماعية والوطنية ومشاركتهم أحزانهم في المصاب الجلل بوفاة باني نهضة عُمان الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم-طيب الله ثراه- والذي يكن له الشعب السوداني الشقيق عظيم المحبة والإجلال لمواقف جلالته الخالدة التي سخر لها جلالته -رحمه الله تعالى- حياته خدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية.