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معسكر عمل لتنظيف مقبرة العراقي في عبري

السبت 08 فبراير 2020 07:14 م بتوقيت مسقط

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عبري – ناصر العبري

نظمت اللجنة الثقافية الاجتماعية بفريق العراقي الرياضي الثقافي بالتعاون مع بلدية عبري، يوم أمس، معسكر عمل لتنظيف مقبرة بلد العراقي بولاية عبري شمل إزالة الحشائش الشائكة وتقليم أشجار السمر وإصلاح القبور التي تضررت من الأمطار الأخيرة.

وقال خليفة بن مرزوق العبري، رئيس الفريق، إن العمل التطوعي أحد الوسائل التي تستخدم في النهوض بالمجتمعات، والعمل التطوعي يُعد رافدا مهما للشباب وبيئة خصبة لصقل مواهبهم.

 وأضاف العبري، أن الفريق ينوي إقامة عدة معسكرات مُماثلة، وعدد من المناشط الرياضية والثقافية والإرشادية.

وتبلغ مساحة مقبرة العراقي العامة 298203م، وأنشأت بجهود وتبرعات أهل الخير، وتم تفعيل الدفن فيها بتاريخ 23من جمادى الآخر 1418هجري الموافق 24 أكتوبر عام 1997م.

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