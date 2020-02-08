تتويج "التأمين الأهلية" بجائزة دولية للمرة السابعة

مسقط - الرؤية

فازتْ شركة التأمين الأهلية -إحدى شركات التأمين الرائدة في السلطنة- بجائزة "شركة التأمين للعام 2020 في السلطنة"، ضمن جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة السابعة بشكل عام.

ويجري منح الجوائز من قِبل هيئة مستقلة تضم خبراء التأمين، وتشهد تكريماً لشركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء ذوي الأداء الأكثر تميزاً في الخدمات التأمينية التي تقدمها، وفي خدمة العملاء وتوفير منتجات مبتكرة على مدى العام الفائت.

وقال برافين كومار الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأهلية: نؤمن في شركة التأمين الأهلية بأنَّ علينا وضع معايير جديدة للنجاح كل عام من خلال توفير خدمات تركز على تلبية احتياجات العملاء، وتوفير منتجات مبتكرة واتباع وسائل وآليات ونماذج عمل فريدة تجعل عملاءنا دوما "متقدمون خطوة"، وهذه الجائزة هي الثالثة لنا على التوالي منذ الاكتتاب العام في أسهم الشركة والسابعة لنا منذ العام 2011. وأتوجَّه بالشكر لكافة العملاء والشركاء والموظفين في الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والجهات التنظيمية المشرفة على قطاع التأمين وكافة المعنيين على دعمهم المستمر لنا.