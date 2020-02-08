"صحار الدولي" يستضيف النسخة الخامسة من منتدى "آراء" حول "الهندسة المعمارية كفن"

< العارضي: نفخر باستضافة سانتياغو كالاترافا للتعريف بتجربته المعمارية الثرية

مسقط - الرؤية

اختَتم صُحار الدولي النسخة الخامسة من منتدى رئيس مجلس الإدارة "آراء"؛ في إطار التزامه المتواصل بالإسهام الإيجابي والمحوري في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة. واستضاف المنتدى -الذي حمل عنوان "الهندسة المعمارية كفن - من النحت إلى العمارة"- الدكتور سانتياغو كالاترافا المهندس والنحَّات الإسباني المشهور، والحائز على جوائز عالمية عدة.

ومستضيفًا لهذه الأمسية وممثلاً لصحار الدولي، ألقى محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة صحار الدولي، كلمة افتتاح المنتدى، بحضور الرئيس التنفيذي أحمد المسلمي، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك، إلى جانب مجموعة من المساهمين الاقتصاديين؛ بمن في ذلك عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، وعدد من المتخصصين من المهندسين المعماريين والأكاديميين والطلاب.

وهدفتْ النسخة الخامسة من المنتدى إلى إثراء الضيوف الحضور والنطاق المحلي بشكل عام بأفضل المعارف والتجارب العالمية في الهندسة المعمارية، وتمَّ تنظيم معرض مصاحب على هامش المنتدى، تضمن عددًا من الصور التي برزت الفن المعماري العُماني.

واستُهِل المنتدى بكلمة ترحيبية للحضور، تلاها مقطع مرئي قصير استعرض عددا من أهم المعالم المعمارية المتميزة بالسلطنة. وألقى محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة صُحار الدولي، كلمة؛ سلط فيها الضوء على المشهد المعماري بالسلطنة.

وحول أهمية منتدى "آراء"؛ كونه إحدى المنصات المثالية التي تسعى لإثراء العمانيين برؤى قيّمة ومشاركات محفزة وملهمة من قبل أبرز الشخصيات العالمية الذين يشاركون الحضور خبراتهم ومعارفهم وأفكارهم من منظور عالمي، قال محمد بن محفوظ العارضي: نفخر باستضافة المهندس المعماري الشهير والحائز على جوائز عالمية عدة الدكتور سانتياغو كالاترافا، مثمنين له هذه المشاركة في النسخة الخامسة لمنتدى "آراء"، والأولى لهذا العام؛ ليتحدث بدوره إلى الحضور عن تجربته الواسعة في المجال المعماري، فضلاً عن تسليطه الضوء على محور الهندسة المعمارية كفن.

وقدَّم الدكتور سانتياغو كالاترافا عرضا مرئيا؛ استعرض من خلاله مفهوم "الهندسة المعمارية كفن - من النحت إلى العمارة"، تلى ذلك جلسة نقاشية تداول فيها محمد بن محفوظ العارضي، والدكتور سانتياغو كالاترافا أهم المحاور التي استعرضها المنتدى.

وقال العارضي: تشكل الأيقونات المعمارية رموزًا بارزة للمدن على المستوى العالمي، وعليه فإن التطور الذي يشهده الفن المعماري يعد مقياسًا لحضارات الأمم؛ مما يجعل من القلاع والحصون والنزل العمانية التراثية شاهدًا على الفن المعماري العريق الذي تتمتع به السلطنة؛ حيث تمزج هذه المعالم الأثرية بين الحضارات والإرث العريق ونمط المعيشة؛ الأمر الذي يجعل منها تحفة معمارية لا تُضاهى في كافة أنحاء العالم العربي.

من جانبه، قال أحمد المسلمي الرئيس التنفيذي لصُحار الدولي: يأتي منتدى رئيس مجلس الإدارة "آراء" ضمن رؤيتنا بعيدة المدى؛ وذلك عبر استعراض ومناقشة الأفكار الناجحة للأسواق العالمية والاستفادة منها محليًا. وعليه، فإنَّ منتدى "آراء" يعد بمثابة منصة رائعة لمناقشة الأفكار حول اتجاهات السوق العالمية وإمكانية استقطاب هذه الأفكار للرقي بالسوق العُماني؛ بما يتماشى مع مُتطلبات السوق العالمية؛ الأمر الذي يُمكننا من الوفاء بالتزامنا بتوفير إستراتيجيات ناجحة تمكن زبائننا من تحقيق "الفوز" عبر جلب أفضل التجارب العالمية إلى عُمان، وتصدير أفضل التجارب المحلية الناجحة إلى العالم.

ويشتهرُ المهندس المعماري والنحات الإسباني الدكتور سانتياغو كالاترافا على الصعيد العالمي بمشاريعه ذات الطابع المستقبلي؛ مثل: محطات السكك الحديدية والجسور بحلول هيكلية فريدة، وتشمل أشهر مشاريعه مدينة الفنون والعلوم في فالنسيا الإسبانية، وجسر ألاميو في أشبيلية، ومجمع أثينا الأولمبي الرياضي، ودار الأوبرا في جزر الكناري. كما أنه من بين المصممين النخبة في العالم؛ حيث تتميز تصاميمه بمزج مفهوم الهندسة المعمارية والتفاعل مع مبادئ الهندسة الإنشائية، كما أنَّ بعض تصاميمه مستوحاة من الهندسة الإسبانية الحديثة بأسلوب مُستمد من دراسات مختلفة أجريت على جسم الإنسان والمشهد الطبيعي.