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مرض جلدي غامض يصيب القرود في فلوريدا

السبت 08 فبراير 2020 06:55 م بتوقيت مسقط

مرض جلدي غامض يصيب القرود في فلوريدا

 

ترجمة - رنا عبدالحكيم

أطلقت لجنة حماية الأسماك والحياة البرية في فلوريدا (FFWC) تحذيرا جديدا من أنّ مرضا جلديا غامضا يصيب القردة المنتشرة في الولاية الأمريكية.

وقالت اللجنة إنّ أنواع القردة الموجودة وهي فصيلة Rhesus Macaque غير الأصلية، ظهرت لأوّل مرة في منطقة Silver Springs في الثلاثينيات. وتنتشر القرود البرية المريضة من الشمال الشرقي من ولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المتوقع أن تتضاعف أعدادها في غضون عامين.

وانتشرت القردة- التي توجد عادةً في جنوب ووسط وجنوب شرق آسيا- شمال أمريكا بسرعة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف عددها في سيلفر سبرينجز ستيت بارك من 300 في عام 2018 إلى 600 بحلول عام 2022.

يشار إلى أنّ إطعام القرود البرية يمثل جنحة في فلوريدا، ويعاقب عليها بغرامة تصل إلى 500 دولار و60 يومًا في السجن.

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