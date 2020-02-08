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جلسة تأبين للسلطان الراحل في "مركز السلطان قابوس العالي للثقافة"

السبت 08 فبراير 2020 06:54 م بتوقيت مسقط

جلسة تأبين للسلطان الراحل في "مركز السلطان قابوس العالي للثقافة"

 

السيب - العمانية

ينظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بالقاعة الرئيسية الكبرى بمقره بولاية السيب اليوم الأحد جلسة شعرية تأبينية للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيّب الله ثراه.

ويرعى الجلسة الشعرية سعادة حبيب بن محمد الريامي الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. وقال حمود بن على العيسري مساعد الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم رئيس لجنة المواهب الشعرية بديوان البلاط السلطاني إنّ فعاليات الجلسة ستتضمن كلمة لسعادة الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، إضافة إلى إلقاء القصائد الشعرية باللغتين الفصحى والعامية لعدد من الشعراء والشاعرات المنتمين ‘لى لجنة المواهب الشعرية بديوان البلاط السلطاني.

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