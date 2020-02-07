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السلطنة تحصد ذهبية الرماية في دورة ألعاب الأندية العربية للنساء بالإمارات

الجمعة 07 فبراير 2020 08:12 م بتوقيت مسقط

السلطنة-تحرز-الميدالية-الذهبية-على-مستوى-الفرق-في-مسابقة-رماية-المسدس-الهوائي-(10-أمتار)-في-دورة-الألعاب-الخامسة-للأندية-العربية-للنساء-(2)
السلطنة-تحرز-الميدالية-الذهبية-على-مستوى-الفرق-في-مسابقة-رماية-المسدس-الهوائي-(10-أمتار)-في-دورة-الألعاب-الخامسة-للأندية-العربية-للنساء-(1)

الشارقة- العمانية

حققت السلطنة ممثلة بالاتحاد العماني للرماية الميدالية الذهبية على مستوى الفرق ضمن مشاركة الفريق الوطني للرماية في دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للنساء المقامة حاليًا بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر فعالياتها حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

وقد استطاعت راميات الفريق الوطني للرماية تحقيق الميدالية الذهبية على مستوى الفرق في مسابقة رماية المسدس الهوائي (١٠ أمتار) ، وفي المسابقة نفسها أحرزت الرامية الدولية وضحى بنت نصير البلوشية الميدالية البرونزية على مستوى المنافسات الفردية.

يشار إلى أن الفريق الوطني للرماية يشارك في هذه الدورة بمجموع ثلاث مسابقات وهي مسابقة رماية البندقية الهوائية (١٠ أمتار) ، ومسابقة رماية المسدس الهوائي ( ١٠ أمتار)، ومسابقة رماية المسدس الرياضي ( ٢٥ مترا) ، وبمشاركة فرق من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

الكلمات المفتاحية
#الميدالية الذهبية #الرماية #الأندية العربية

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