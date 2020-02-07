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سعر نفط عمان يعاود الانخفاض

الجمعة 07 فبراير 2020 01:46 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يعاود الانخفاض

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر أبريل القادم، اليوم الجمعة 54.46 دولار أمريكي

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 81 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 55.27 دولارًا.

 

 

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