سعر نفط عمان يعاود الانخفاض

مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر أبريل القادم، اليوم الجمعة 54.46 دولار أمريكي
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 81 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 55.27 دولارًا.
الجمعة 07 فبراير 2020 01:46 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر أبريل القادم، اليوم الجمعة 54.46 دولار أمريكي
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 81 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 55.27 دولارًا.
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