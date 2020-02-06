محاضرة صحية عن فيروس كورونا بولاية مسقط

اقيمت اليوم بقاعة المحاضرات بديوان عام محافظة مسقط محاضرة توعوية صحية حول فيروس كورونا التي نظمتها اللجنة الصحية بولاية مسقط بحضور سعادة علي بن سالم الجابري عضو مجلس الشورى ممثل الولاية وأشرف بن

ناصر البوسعيدي نائب والي مسقط رئيس اللجنة.

تناولت المحاضرة التي قدمتها الدكتورة زكية بنت علي البحرية رئيسة قسم التثقيف الصحي بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط الجوانب التعريفية بفيروس كورونا وطرق انتشاره وآلية الوقاية منه ومسبباته مشيرةً إلى الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا المستجد في دول العالم.

وتطرقت رئيسة قسم التثقيف الصحي إلى أعراض الإصابة بفيروس كورونا وطرق انتقال العدوى من شخص إلى آخر موضحةً بعض الإجراءات والخطوات الاحترازية للوقاية من عدوى الفيروس.