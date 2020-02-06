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"أڤيڤا" ترصد 3 أولويات استثمارية وفق برامجها للتحول الرقمي

الخميس 06 فبراير 2020 08:56 ص بتوقيت مسقط

"أڤيڤا" ترصد 3 أولويات استثمارية وفق برامجها للتحول الرقمي

مسقط – الرؤية

أعلنت أڤيڤا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، نتائج استطلاع عالمي حول أبرز دوافع الاستثمار في التحوّل الرقمي بمشاركة 1240 من صانعي القرار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادي، وذلك عبر 9 قطاعات مختلفة.

 

وأظهرت النتائج في منطقة الشرق الأوسط طلبًا أقل على الذكاء الاصطناعي (بنسبة 45% مقابل الوسيط العالمي البالغ 75%)، وعلى التصميم المتقدم للعمليات والهندسة (44% مقابل الوسيط العالمي 74%)، إلا أنها قادت الطلب العالمي على خمس تقنيات متفوقة فيها على كافة الدول، وهي العرض المرئي بالأبعاد الثلاثية (59% مقابل الوسيط العالمي بنسبة 27%)، وإنترنت الأشياء، وما يعرف بحوسبة الحافة (56% مقابل الوسيط العالمي بنسبة 30%) وفي حلول التنقل المؤسسي (51% مقابل 31% عالميا) وفي محاكاة النماذج (50% مقابل الوسيط العالمي 25%) وبجوانب المسح الضوئي بالليزر (41% مقابل 21% عالميا).

 

وقال محمد عوض، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط لدى أڤيڤا: تستغرق التقنيات الناشئة الجديدة كالذكاء الاصطناعي وقتًا لاكتساب الزخم في الشرق الأوسط، ولهذا فإن نتائج الاستطلاع تعكس ما نشهده في هذه السوق. وتتمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحقيق تغييرات جذرية وتطورات هائلة في أسواق الشرق الأوسط عبر إيجاد خدمات جديدة مبتكرة ونماذج أعمال جديدة بالكامل، ونرى أثرها بالفعل في أوروبا وأمريكا الشمالية في العديد من القطاعات والمجالات، مع ثقتنا بأن تلك التقنية ستصبح أكثر تأثيراً في الشرق الأوسط. وفي ظل انتشار الذكاء الاصطناعي بسرعة، فإن قادة الأسواق خلال خمس أو عشر سنوات من الآن قد تكون مؤسسات لا تزال غير مؤثرة في المجال اليوم.

وأظهرت الأبحاث ثلاثة أولويات استثمارية بارزة على الصعيد العالمي فيما يتعلق ببدء المؤسسات لرحلة التحول الرقمي لديها، ففي جانب فهم البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي والعرض المصور لها، أبرزت الأبحاث وجود طلب قوي على التقنيات التي تقدم مخرجات تنبؤية مستخلصة من تدفقات البيانات الضخمة، بحيث تعدّ تقنيات الذكاء الاصطناعي وإمكانات التحليل عامل التمكين الأكثر أهمية (75%) تتلوه تقنيات العرض المصور للبيانات (64%) وتقنيات الواقع المعزز أو الافتراضي أو الجمع بينهما (60%) ومعالجة البيانات الضخمة (59%).

وكان الذكاء الاصطناعي من بين أبرز ثلاثة عوامل للتمكين في القطاعات حول العالم، واعتبر قطاع الطاقة والمرافق الأكثر أهمية من بين تلك القطاعات بنسبة (81%) يتبعه قطاع النفط والغاز (وبخاصة التنقيب والإنتاج (79%) والمعالجة والتكرير (78%)، وتصدرت اليابان (88%) والصين (84%) الدول التي تعطي الذكاء الاصطناعي أولوية أساسية، تلتها المملكة المتحدة (79%) والولايات المتحدة الأمريكية (77%).

 

الكلمات المفتاحية
#أڤيڤا #عالميًا

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