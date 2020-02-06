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سبب غريب وراء القبض على حارس رئيس وزراء بريطانيا السابق

الأربعاء 05 فبراير 2020 11:35 م بتوقيت مسقط

سبب غريب وراء القبض على حارس رئيس وزراء بريطانيا السابق

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تحقق شرطة سكوتلاند يارد في ملابسات ترك الحارس الشخصي لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، سلاحه في مرحاض طائرة.

فوفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد عُثر على السلاح من قبل أحد الركاب الذي سلّمه إلى مضيفات الطيران في رحلة عبر المحيط الأطلسي. ويقال إن المسدس، الذي يُعتقد أنه من طراز Glock 17، قد تركه الحارس الشخصي أثناء استخدام المرحاض.

أما صحيفة ذا صن البريطانية، فذكرت أنه عثر على جوازات سفر كاميرون والضابط إلى جانب السلاح على متن الخطوط الجوية البريطانية.

وفي بيان لها، قالت الشرطة: "نحن على علم بالحادث الذي وقع على متن رحلة جوية إلى المملكة المتحدة في 3 فبراير، ومنذ ذلك الحين أوقف الضابط المعني عن مزاولة مهامه". وأضاف البيان "نحن نتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة ويجرى تحقيق داخلي".

يشار إلى أن كاميرون، كرئيس وزراء سابق، له الحق في استمرار الأمن الذي توفره وحدة الحماية المتخصصة.

الكلمات المفتاحية
#كاميرون #بريطانيا #سلاح

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