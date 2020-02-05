الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يشارك في افتتاح المعرض الدولي لمعدات الدفاع بالهند

◄ تحيات جلالة السلطان إلى رئيس الوزراء الهندي ينقلها بدر بن سعود

مسقط - الرؤية

شاركَ مَعَالي السيِّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، صباح أمس، في معرض الدفاع الدولي لمعدات الدفاع "DEFEXPO 2020"، والذي يُقام في مدينة لكناو بمقاطعة آتر براديش بالجمهورية الهندية الصديقة، وجاءتْ مشاركة معالي السيد في المعرض بناء على دعوة رسمية تلقاها معاليه من معالي راجناث سينج وزير الدفاع بجهورية الهند الصديقة.

وقد قام مَعَالي السيِّد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، والوفد المرافق له، بجولة في أجنحة عدد من الشركات والدول المشاركة في المعرض الذي افتُتح تحت رعاية فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، وبحضور معالي راجناث سينج وزير الدفاع الهندي، وعدد من أصحاب المعالي وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركة من مختلف دول العالم. كما اطَّلع معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع على أحدث التقنيات والأنظمة والمعدات العسكرية التي تنتجها شركات صناعة المعدات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وخلال فعاليات الافتتاح، التقى مَعَالي السيِّد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة؛ حيث نقل معاليه تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- إلى فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، بدوام الصحة والهناء، وللشعب الهندي مزيدا من التطور والنماء. من جانبه، حمَّل فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند، معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، نقل تحياته وتمنياته إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار.

وعبَّر فخامة ناريندرا مودي عن صادق تعازيه لمعاليه، وللشعب العماني، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- سائلا الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.

حَضَر الافتتاح بمعيَّة مَعَاليه سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند الصديقة، والعميد الرُّكن بدر بن سعيد بن راشد الفارسي الملحق العسكري العماني في نيودلهي، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة المرافقين لمعاليه.

هذا.. وكان مَعَالي السيِّد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، قد وصل أمس الأول إلى جمهورية الهند الصديقة؛ حيث كان في استقبال مَعَاليه سَعَادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند الصديقة، والعميد الرُّكن بدر بن سعيد بن راشد الفارسي الملحق العسكري العماني، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الهندية.