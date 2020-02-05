الأربعاء, 05 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يشارك في افتتاح المعرض الدولي لمعدات الدفاع بالهند

الأربعاء 05 فبراير 2020 08:33 م بتوقيت مسقط

image0_1
image6
image1

 

 

◄ تحيات جلالة السلطان إلى رئيس الوزراء الهندي ينقلها بدر بن سعود

 

مسقط - الرؤية

شاركَ مَعَالي السيِّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، صباح أمس، في معرض الدفاع الدولي لمعدات الدفاع "DEFEXPO 2020"، والذي يُقام في مدينة لكناو بمقاطعة آتر براديش بالجمهورية الهندية الصديقة، وجاءتْ مشاركة معالي السيد في المعرض بناء على دعوة رسمية تلقاها معاليه من معالي راجناث سينج وزير الدفاع بجهورية الهند الصديقة.

وقد قام مَعَالي السيِّد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، والوفد المرافق له، بجولة في أجنحة عدد من الشركات والدول المشاركة في المعرض الذي افتُتح تحت رعاية فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، وبحضور معالي راجناث سينج وزير الدفاع الهندي، وعدد من أصحاب المعالي وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركة من مختلف دول العالم. كما اطَّلع معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع على أحدث التقنيات والأنظمة والمعدات العسكرية التي تنتجها شركات صناعة المعدات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وخلال فعاليات الافتتاح، التقى مَعَالي السيِّد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة؛ حيث نقل معاليه تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- إلى فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، بدوام الصحة والهناء، وللشعب الهندي مزيدا من التطور والنماء. من جانبه، حمَّل فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند، معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، نقل تحياته وتمنياته إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار.

وعبَّر فخامة ناريندرا مودي عن صادق تعازيه لمعاليه، وللشعب العماني، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- سائلا الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.

حَضَر الافتتاح بمعيَّة مَعَاليه سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند الصديقة، والعميد الرُّكن بدر بن سعيد بن راشد الفارسي الملحق العسكري العماني في نيودلهي، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة المرافقين لمعاليه.

هذا.. وكان مَعَالي السيِّد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، قد وصل أمس الأول إلى جمهورية الهند الصديقة؛ حيث كان في استقبال مَعَاليه سَعَادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند الصديقة، والعميد الرُّكن بدر بن سعيد بن راشد الفارسي الملحق العسكري العماني، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الهندية.

الكلمات المفتاحية
#الهند #عمان #الدفاع #الجيش #السلطان

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 سبتمبر 2019

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يحضر المعرض الدولي لمعدات الأمن والدفاع

المزيد

29 أكتوبر 2015

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يتلقى دعوة لحضور المعرض الدولي للطيران بدبي

المزيد

09 نوفمبر 2015

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يشارك في افتتاح"معرض دبي للطيران 2015"

المزيد

21 يناير 2016

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يشارك في افتتاح معرض البحرين للطيران

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يشارك في افتتاح المعرض الدولي لمعدات الدفاع بالهند

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جولة تفقدية لوفد من "الصحة" للتأكد من جاهزية ولاية الدقم والحوض الجاف

المحليات - أخبار

"اتصالات أسياد".. نافذة لتبسيط التعاملات الإدارية في الموانئ

الاقتصاد - محلي

وزارة الصحة تعلن "حالة الطوارئ" بمنافذ العبور

دولي - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

من ضمنها وفاة السلطان قابوس .. أبرز 10 أحداث في يناير 2020

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة