استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين السلطنة والهند

مسقط - الرؤية

التَقَى مَعَالي السيِّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، في مقر انعقاد المعرض الدولي لمعدات الدفاع (DEFEXPO 2020) بمدينة لكناو، معالي راجناث سينج وزير الدفاع الهندي؛ وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية الهند الصديقة؛ لحضور افتتاح النسخة العاشرة للمعرض الدولي لمعدات الدفاع (DEFEXPO 2020)، والذي يُقام في مدينة لكناو بمقاطعة أتر براديش بجمهورية الهندية الصديقة.

وفي بداية اللقاء، قدَّم معالي راجناث سينج وزير الدفاع بجمهورية الهند الصديقة، إلى مَعَالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، صادقَ تعازيه له وللشعب العماني في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيَّب الله ثراه- سائلا الله أن يتغمَّد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يوفق حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- لإكمال مسيرة البناء والتنمية في سلطنة عمان.

من جانبه، شَكَر مَعَالي السيِّد بدر بن سعود البوسعيدي، معالي راجناث سينج وزير الدفاع الهندي؛ على هذه المشاعر الطيبة.. متمنيا لجمهورية الهند الصديقة مزيدًا من التقدم والازدهار.

وتمَّ خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون العسكري القائم بين وزارتيْ الدفاع وسبل تعزيزها؛ بما يخدم المصلحة المشتركة، وقد أشاد معاليه بتطور التعاون العسكري القائم بين البلدين، مؤكدا رغبة الهند في تعزيزه بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

حضر اللقاء من الجانب العماني سعادة الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند الصديقة، والعميد الركن بدر بن سعيد بن راشد الفارسي الملحق العسكري العماني، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة المرافقين لمعاليه، ومن الجانب الهندي عددٌ من المسؤولين العسكريين والمدنيين بوزارة الدفاع الهندية.