بحث التعاون العسكري القائم بين السلطنة وكوريا

مسقط - الرؤية

التقَى مَعَالي السيِّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، في مقر انعقاد المعرض الدولي لمعدات الدفاع (DEFEXPO 2020) بمدينة لكناو بمعالي جونج كيونج دو وزير الدفاع الكوري؛ وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية الهند الصديقة لحضور افتتاح النسخة العاشرة للمعرض الدولي لمعدات الدفاع (DEFEXPO 2020)، والذي يُقام في مدينة لكناو التابعة لمقاطعة أتر براديش بالجمهورية الهندية الصديقة.

وتمَّ خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون العسكري القائم بين وزارتي الدفاع وسبل تعزيزها؛ بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الصديقين، وقد أشاد معالي وزير الدفاع الكوري بتطور التعاون العسكري القائم بين البلدين، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيزه بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

حضر اللقاء من الجانب العماني سعادة الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند الشقيقة، والعميد الركن بدر بن سعيد بن راشد الفارسي الملحق العسكري العماني، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة المرافقين لمعاليه، ومن الجانب الكوري الوفد المرافق لوزير الدفاع الكوري.