"الوطنية للشباب" وقنصلية السلطنة بأستراليا توقعان مذكرة لدعم الشباب

سيدني – الرؤية

وقّعت اللجنة الوطنية للشباب مذكّرة تفاهم مع القنصليّة العامّة لسلطنة عُمان في أستراليا لدعم أنشطة وفعاليات القطاع الشبابي العماني في أستراليا ونيوزلاندا، ممثلةً في الجمعيات الطلابية بأستراليا ونيوزلاندا.

مثّل القنصليّة العامّة لسلطنة عمان بأستراليا سعادة الدكتور حمود بن عامر الوردي القنصل العام للسلطنة بأستراليا؛ فيما مثّل اللجنة الوطنية للشباب الدكتور سامي بن سالم الخروصي رئيس اللجنة الوطنية للشباب.

من جانبه قال عمّار بن سعيد الشيدي، رئيس جمعية الطلبة العمانيين الدارسين بغرب أستراليا بهذا الصدد: "لاشك أن هذه المذكرة نتاج جهد وتنسيق مشترك بين القنصلية العامة للسلطنة في أستراليا واللجنة الوطنية للشباب توّج اليوم بتوقيع هذه المذكرة".

وأضاف أن المذكرة تشكّل دعمًا وعاملا محفّزا لجمعيات الطلبة العمانيين في أستراليا ونيوزلندا في تجويد وتنويع الأنشطة التي تقدّمها هذه الجمعيات للمجتمع العماني في الخارج وتفعيل الأدوات اللازمة لإشراك الشباب في المجتمع العماني عبر نافذة اللجنة الوطنية للشباب".

وحول رؤيته للجمعيات بعد المذكرة، يقول: "أعتقد أن الجمعيات الطلابية في أستراليا ونيوزلاندا انتقلت بعد هذه المذكرة لمرحلة أعلى في خلق مساحة احترافية للطلبة العمانيين الشباب في الخارج لنقل تجاربهم وأفكارهم للمجتمع العماني".

بدورها قالت آلاء العامرية رئيسة جمعية الطلبة العمانيين بأوكلاند بنيوزلاندا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن يتم توقيع مثل هذه المذكرة بين اللجنة الوطنية للشباب والقنصلية العمانية بأستراليا، ومثل هذه المذكرات ستخدم كثيرًا الجمعيات الطلابية التي تكون تحت إشراف القنصلية ومنها جمعيات الطلبة العمانيين بنيوزلندا".

وأضافت العامرية: "نحن كجمعيات طلابية دائمًا ما ينقصنا الدعم الخارجي؛ وبذلك تخدم هذه المذكرة في تطوير وتنمية الأنشطة التي يقوم بها الشباب العماني خارج أرض الوطن، وأنا على ثقة بأن هذه المذكرة ستساهم في الرقي بمستوى الجمعيات الطلابية في أستراليا ونيوزلندا وستساعد الشباب القائمين على إقامة فعاليات هذه الجمعيات بالوصول إلى ما يطمحون له في رفع مستوى الفعاليات والأنشطة التي تقدمها الجمعيات".