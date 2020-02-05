اجتماع بين "العمانية للاعتماد الأكاديمي" وممثلي الشبكة الخليجية بـ"دول التعاون"

مسقط - الرؤية

عقدت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، اجتماعاً مع ممثلي الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي في دول مجلس التعاون.

وناقش المجتمعون سبل التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة السلطنة وباقي دول مجلس التعاون الدولي، وقدّمت الشبكة دعوة للهيئة للمشاركة في الندوة المقرر عقدها في مارس 2020م.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة كل من الرئيس التنفيذي، ومديرة دائرة الإطار الوطني للمؤهلات، ومثل الشبكة سعادة الدكتور خميس البلوشي، مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي، والفاضل عبدالمنعم أحمد العمري.