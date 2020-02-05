الأربعاء, 05 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

اليوم.. رالي عمان الدولي يدشن انطلاق بطولة الشرق الأوسط للراليات

الأربعاء 05 فبراير 2020 07:37 م بتوقيت مسقط

اليوم.. رالي عمان الدولي يدشن انطلاق بطولة الشرق الأوسط للراليات

 

مسقط - الرؤية

يعود رالي عمان الدولي، اليوم الخميس، إلى الأضواء من جديد بعد غياب 5 سنوات ليدشن الجولة الأولى لبطولة الشرق الأوسط للراليات 2020 باستضافة الجمعية العمانية للسيارات وبمشاركة العديد من الأسماء المحلية الطامحة في اكتساب الخبرات.

وتنطلق أولى السيارات اعتبارا من الساعة الثالثة وتسع وأربعين دقيقة بعد أن يكون الفحص الفني للسيارات قد أجري في الفترة الصباحية، وستكون الفرصة متاحة لعشاق الراليات متابعة هذه الفعاليات ومتابعة مهارات السائقين المشاركين مباشرة وعن قرب.

سيتم نقل فعاليات الجولة الاستعراضية على موقع الجمعية العمانية للسيارات على اليوتيوب، وعلى صفحتها الرسمية على الفيس بوك لأول مرة.

يتكون الرالي في نسخة هذا العام من 13 مرحلة موزعة على ثلاثة أيام، تبدأ من المرحلة الاستعراضية اليوم الخميس، وتستكمل غدًا الجمعة من خلال 3 مراحل في كل من: منطقة المسفاة، وقرية سعال، وأخيرا مدينة العرفان خلف الجمعية العمانية للسيارات، وهي مرحلة قريبة جداً للمشاهدة الجماهيرية وستعاد كل المراحل مرتان.

ويختتم السباق في اليوم التالي السبت بإقامة 3 مراحل أخرى وهي: قرية الخوض (الخوض القديمة)، والبطحاء بمنطقة السيح الأحمر، ومدينة العرفان. وستعاد هي الأخرى لمرتين قبل أن يتم تكريم المتسابقين الفائزين عقب نهاية السباق في الجمعية العمانية للسيارات.

المسافة الإجمالية لرالي عمان الدولي هذا العام 532 كيلومتر، منها 201 كيلومتر مراحل خاصة بالسرعة، وأبرز ما يميز مسار الرالي هو تنوع التضاريس بين المسارات الرملية والجبلية والأودية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 مايو 2015

"عمان للراليات" يشارك في "رالي شيراز الدولي" بإيران

المزيد

12 مارس 2015

انطلاق ثاني جولات بطولة عمان للراليات.. 20 الجاري

المزيد

25 سبتمبر 2016

"دايملر الشرق الأوسط والأدنى" تغير اسمها إلى "سيارات مرسيدس - بنز الشرق الأوسط"

المزيد

22 يناير 2018

العوفي يُتوَّج بلقب الجولة الثانية من بطولة عمان للراليات والعجمي يتصدر الـ "تي 3"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"بودكاست الرؤية" يواصل استعراض الكتب.. و"الأنطولوجيا السياسية" أحدث المؤلفات

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

عروض مرئية ولقاءات بالمستثمرين في المحطة الرابعة للتعريف بـ"جوائز عمان للسياحة"

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يشارك في افتتاح المعرض الدولي لمعدات الدفاع بالهند

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جولة تفقدية لوفد من "الصحة" للتأكد من جاهزية ولاية الدقم والحوض الجاف

المحليات - أخبار

"اتصالات أسياد".. نافذة لتبسيط التعاملات الإدارية في الموانئ

الاقتصاد - محلي

وزارة الصحة تعلن "حالة الطوارئ" بمنافذ العبور

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

من ضمنها وفاة السلطان قابوس .. أبرز 10 أحداث في يناير 2020

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة