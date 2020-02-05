اليوم.. رالي عمان الدولي يدشن انطلاق بطولة الشرق الأوسط للراليات

مسقط - الرؤية

يعود رالي عمان الدولي، اليوم الخميس، إلى الأضواء من جديد بعد غياب 5 سنوات ليدشن الجولة الأولى لبطولة الشرق الأوسط للراليات 2020 باستضافة الجمعية العمانية للسيارات وبمشاركة العديد من الأسماء المحلية الطامحة في اكتساب الخبرات.

وتنطلق أولى السيارات اعتبارا من الساعة الثالثة وتسع وأربعين دقيقة بعد أن يكون الفحص الفني للسيارات قد أجري في الفترة الصباحية، وستكون الفرصة متاحة لعشاق الراليات متابعة هذه الفعاليات ومتابعة مهارات السائقين المشاركين مباشرة وعن قرب.

سيتم نقل فعاليات الجولة الاستعراضية على موقع الجمعية العمانية للسيارات على اليوتيوب، وعلى صفحتها الرسمية على الفيس بوك لأول مرة.

يتكون الرالي في نسخة هذا العام من 13 مرحلة موزعة على ثلاثة أيام، تبدأ من المرحلة الاستعراضية اليوم الخميس، وتستكمل غدًا الجمعة من خلال 3 مراحل في كل من: منطقة المسفاة، وقرية سعال، وأخيرا مدينة العرفان خلف الجمعية العمانية للسيارات، وهي مرحلة قريبة جداً للمشاهدة الجماهيرية وستعاد كل المراحل مرتان.

ويختتم السباق في اليوم التالي السبت بإقامة 3 مراحل أخرى وهي: قرية الخوض (الخوض القديمة)، والبطحاء بمنطقة السيح الأحمر، ومدينة العرفان. وستعاد هي الأخرى لمرتين قبل أن يتم تكريم المتسابقين الفائزين عقب نهاية السباق في الجمعية العمانية للسيارات.

المسافة الإجمالية لرالي عمان الدولي هذا العام 532 كيلومتر، منها 201 كيلومتر مراحل خاصة بالسرعة، وأبرز ما يميز مسار الرالي هو تنوع التضاريس بين المسارات الرملية والجبلية والأودية.