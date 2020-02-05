تتويج بنك مسقط بجائزتين دوليتين في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية

مسقط - الرؤية

تُوّج بنك مسقط بجائزة أفضل بنك استثماري في السلطنة من قبل (EMEA Finance) وأفضل شركة خدمات مصرفية للنفط والغاز في الشرق الأوسط من قبل (Global Energy News) وذلك تقديرا لعروض بنك مسقط الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وما توفره من حلول استثنائية لمتطلبات التمويل للزبائن.

وأعرب عبدالله بن زهران الهنائي، رئيس الأعمال المصرفية المتخصصة والنمو الاستراتيجي، عن سعادته واعتزازه بحصول البنك مجدداً على جائزة أفضل بنك استثماري في السلطنة من قبل (EMEA Finance) المتخصصة في القطاع المالي، وجائزة مجلة (Global Energy News) كأفضل شركة خدمات مصرفية للنفط والغاز في الشرق الأوسط، موضحاً أنّ هذه الإنجازات تأتي اعترافا بالأداء المتميّز الذي يتمتع به البنك، ما يدل على تقدير المجتمع المالي الدولي لأدائنا المتميز في بنك مسقط وعلى استمرارنا في ريادة القطاع المصرفي العماني رغم المنافسة القوية التي يشهدها القطاع؛ مضيفا أنّ هذا التتويج مهم ويعكس رؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" بتقديم خدمات استثمارية موثوقة وديناميكة ومبتكرة للجميع وبما يتناسب مع متطلباتهم وأهدافهم.

وأضاف الهنائي أن علامة بنك مسقط تعد رافدًا للابتكار والجودة على مر السنين، حيث استثمر البنك في بناء المعرفة والقدرات التي مكنتنا من الانتهاء بنجاح من عدد من المعاملات خلال عام 2019، ونجحنا في جمع أموال تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي لزبائننا في قطاعات الطيران والطاقة والخدمات المالية والنفط والغاز والبناء والبتروكيماويات. مشيراً إلى أنّ بنك مسقط يحرص على تلبية احتياجات ومتطلبات الزبائن، حيث يقدم الخبرة المالية والإرشادات والحلول المبتكرة ومجموعة واسعة من الخدمات لتلبية احتياجات الزبائن المختلفة، وتُعد الجائزة بمثابة تكريم للأداء والاستراتيجيات المبتكرة التي يقدمها البنك، والتي زادت من مكانة البنك وسمعته في الأسواق، ونتطلع لإكمال هذه الرحلة لمواصلة التميّز وتقديم الحلول المُجدية لمحفظة زبائننا المتنامية.