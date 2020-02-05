700 ألف ريال جوائز البنك الوطني في السحب السنوي لـ"الكنز"

مسقط – الرؤية

يكافئ البنك الوطني العُماني عملاءه بجوائز نقدية تجاوزت 700,000 ريال عُماني ضمن سحوبات حساب التوفير "الكنز" بما في ذلك فوز اثنين من عملائه بمبلغ 500,000 ريال عُماني في السحب السنوي الكبير لعام 2019م.

وبحضور إحدى أكبر شركات التدقيق المستقلة، أقيم السحب في المقر الرئيسي للبنك في العذيبة وشهد فوز 5 عملاء بمبلغ 25,000 ريال عُماني لكل منهم بما في ذلك اثنين من عملاء حسابات إدارة الثروات "الصدارة".

ولم تقتصر المكافآت على ذلك فحسب بل شملت أيضًا 5 فائزين بمبلغ 15,000 ريال عُماني لكل منهم في السحب الحصري الخاصة بعملاء "مزايا"، و50 فائزا بمبلغ 500 ريال عُماني لكل منهم في سحب تحويل الراتب، إضافة إلى 105 فائزين بمبلغ 100 ريال عُماني في سحب حسابات الشباب، فضلاً عن 10 فائزين بمبلغ 500 ريال عُماني لكل منهم ضمن مسابقة البنك التي سيقيمها على مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال جون تشانج، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الوطني العُماني: في ختام كل عام، نقدم لعملائنا السحب السنوي الكبير لحساب التوفير الكنز والذي نبرز من خلاله التزامنا بمكافأة عملائنا وإيجاد تأثير إيجابي على حياة ورفاه المجتمع. ومع وزيادة قيمة جوائز سحوبات حساب التوفير الكنز عام تلو الآخر، نتقدم بجزيل الشكر لعملائنا على إخلاصهم وولائهم مواصلين جهودنا تجاههم عبر تعزيز مدخراتهم ومنحهم مكافآت مالية قيمة. ونتطلع إلى مكافأة مزيد من عملائنا خلال العام 2020 من خلال هذه السحوبات وأن نجني معاً ثمار التزامنا المتواصل بالابتكار وتقديم أعلى مستوى من التميّز في الخدمة.

ومنذ إطلاقه في عام 1995، ويواصل حساب التوفير الكنز غرس ثقافة التوفير لدى العملاء وتشجيعهم على الادخار لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم المالية. ويتأهل عملاء البنك تلقائياً للدخول في السحوبات الشهرية بشرط الاحتفاظ بمتوسط رصيد 100 ريال عُماني في حساب الكنز الخاص بهم.