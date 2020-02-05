مؤتمر "أخلاقيات البيولوجيا" يوصي بسن تشريعات منظمة للقضايا الأخلاقية

مسقط - الرؤية

اختُتِمت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لأخلاقيات البيولوجيا بعنوان "القضايا الأخلاقية والتشريعية المستجدة في الطب الحيوي والبحث العلمي"، والتي نظَّمتها جامعة السلطان قابوس، بالتعاون مع منظمة اليونسكو لمدة 3 أيام.

وأوصَى المؤتمرُ بضرورة العمل على تطوير آلية واضحة لمناقشة المستجدات الحيوية والطبية أخلاقيا وتشريعيا، تكون مرتكزة على المبادئ والقيم الإسلامية، مع الاستفادة من التشريعات واللوائح الإقليمية والدولية، كما طالب بسنِّ التشريعات والأدلة الارشادية المنظمة للقضايا الأخلاقية المتعلقة بالمستجدات الحيوية والطبية.

وأوصَى المؤتمر بدعم البحوث المتعلقة بالأخلاقيات الحيوية، وجعلها من ضمن الأولويات للجهات المعنية، وضرورة تنظيم لجان الأخلاقيات الحيوية، وتفعيل أدوارها وتأطير عملها وتسهيل التعاون بينها.

وركز المؤتمر علي حماية المعلومات خصوصا البيانات الضخمة (Big Data) والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المساعدة في الانجاب، إضافة للتدخلات الطبية المتعلقة بالتغييرات في الأعضاء، والموت الدماغي، والتبرع بالأعضاء مع علاج الامراض الوراثية والنادرة.