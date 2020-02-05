"العمانية لحقوق الإنسان" تشارك في حلقة عمل لتبادل التجارب مع المؤسسات المغربية

مسقط - الرؤية

شاركتْ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في أعمال حلقة العمل الإقليمية حول نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ في إطار أهداف التنمية المستدامة، والتي نظَّمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وناقشتْ الحلقة الإطار العام الدولي لأهداف التنمية المستدامة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعرضت خلالها التجارب والممارسات الفضلى والدروس المستفادة، كما تم تناول أطر تعاون الشركاء مع الشبكة العربية لتنفيذ برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الإقليمي، وعرض التحديات والاحتياجات العامة وفق الأولويات وطرح البرامج الذي سيتم تنفيذها من قبل المؤسسات الوطنية.

وهدفتْ الحلقة إلى تبادل التجارب في مجال قيام المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بمهامها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعرف على التحديات التي تواجهها، وإيجاد الوسائل والحلول الممكنة، والوقوف على الخبرات والقدرات ودراسة مجالات التعاون بين المؤسسات العربية والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

مثَّل اللجنة في هذه المشاركة وفدٌ برئاسة لبيبة بنت محمد المعولية عضو اللجنة، وسعيد بن صالح العبري مدير العلاقات العامة والإعلام، ومريم بنت محمد البلوشية باحثة إدارية، وجوخة بنت عبدالله المعمرية موظفة بمكتب رئيس اللجنة.