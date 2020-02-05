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جهود مستمرة لمواجهة فيروس كورونا في المنافذ الجوية

جولة تفقدية لوفد من "الصحة" للتأكد من جاهزية ولاية الدقم والحوض الجاف

الأربعاء 05 فبراير 2020 06:39 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

أَجْرَى فريقٌ من وزارة الصحة -برئاسة مدير عام المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض- زيارة لمحافظة الوسطى؛ لمتابعة استعدادات ومدى جاهزية كلٍّ من ميناء الدقم ومنطقة الحوض الجاف؛ وذلك من أجل رصد ومتابعة أي حالات مشتبهة لفيروس كورونا المستجد 2019.

واجتمعَ الفريقُ مع المعنيين في هذه الجهات حول الأدوار المنوطة بها، ومناقشة آليات التنسيق المشتركة مع وزارة الصحة، كما زار العيادات المخصَّصة، واستمع إلى الإجراءات المعمول بها في حالة الاشتباه بحالة مرضية في السفن الراسية بالميناء أو منطقة الحوض الجاف أو عيادة قرية النهضة.

وتفقَّد الفريق مستشفى الدقم؛ للتأكد من جاهزية واستعداد المستشفى للتعامل مع أي حالة مُشتبه بإصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد.  وكشفت وزارة الصحة عن تطبيق عددٍ من الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ العبورالجوية والبرية والبحرية، وهي فرز القادمين من جمهورية الصين الشعبية عن طريق الكادر الصحي المتواجد في منافذ العبور.

ووزعت الوزارة استمارة الإفصاح الذاتي للقادمين عبر منافذ العبور المختلفة، والتي تشمل معلومات عن تاريخ السفر، ووجود أية أعراض تنفسية، والمعاينة الصحية للقادمين من جمهورية الصين مباشرة أو العابرين بها خلال فترة 14 يوما من تاريخ وصولهم، وتحويل القادمين مِمَّن يُشتبه بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد إلى مؤسسات الرعاية الصحية لإجراء الفحص المخبري، وتلقي العناية الطبية مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية ومكافحة العدوى.

وأكدت وزارة الصحة أنَّ تلك الإجراءات السابقة في منافذ العبور، تشمل في الوقت الحالي القادمين من جمهورية الصين الشعبية، أو العابرين بها خلال 14 يوما من تاريخ وصولهم؛ تماشيا مع توصيات المنظمات الدولية. وأكدت الوزارة أن عينات الفحص المخبري لفيروس كورونا لا يتم أخذها داخل عيادات منافذ العبور، وإنما يتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى مؤسسات الرعاية الصحية.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، أن 892 مريضا مصابين بفيروس "كورونا" الجديد خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم؛ وذلك حتى نهاية الثلاثاء.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، إن 262 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، من بينهم 125 شخصا في إقليم هوبي. وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مُؤكدة يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.

الكلمات المفتاحية
#الدقم #اقتصاد #عمان #كورنا #الصين #فيروس

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جولة تفقدية لوفد من "الصحة" للتأكد من جاهزية ولاية الدقم والحوض الجاف

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