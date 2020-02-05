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جامعة السلطان قابوس تنظم دورة حول "تهديدات الأمن السيبراني"

الأربعاء 05 فبراير 2020 06:38 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تنظم دورة حول "تهديدات الأمن السيبراني"

 

مسقط - الرؤية

نظَّم مكتب التعاون الدولي بجامعة السلطان قابوس محاضرة بعنوان "حول اتجاهات وتهديدات الأمن السيبراني" وذلك بقاعة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة، قدمها الدكتور إيان ليفي المدير الفني للمركز القومي للأمن السيبراني في المملكة المتحدة.

وأكد الدكتور ليفي خلال الدورة على أهمية الحاجة إلى الأمن السيبراني القائم على الأدلة، وكذلك  ضرورة وجود نهج علمي وشفافية أكبر قدر الإمكان، كما أيد استراتيجية الحد من المخاطر مقابل استراتيجية الحد من نقاط الضعف.

وأضاف ليفي، أن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة -الذي تم إطلاقه في 1 أكتوبر 2016- يوفر فرصًا فريدة لبناء شراكات فعالة للأمن السيبراني بين الحكومة والصناعة والعامة لضمان أن تكون الدولة أكثر أمانًا عبر الإنترنت، والحد من الضرر الناجم عن الحوادث السيبرانية من الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق.

وأصبح الدكتور إيان ليفي المدير الفني للمركز القومي للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في أكتوبر 2016، وشغل قبل ذلك منصب المدير الفني للأمن السيبراني في مقر الاتصالات الحكومية. كما قاد إيان تطوير الدفاعات لإدارة تهديدات الإنترنت، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار التقني لإيجاد الحلول المناسبة التي يمكن أن تحمي المملكة المتحدة من الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق والنشاط السيبراني الضار.

 

 

 

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#جامعة #سلطان #قابوس #مسقط #عمان #تعليم

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