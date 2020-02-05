"الوطنية لشؤون الأسرة" تتفق على تفعيل برنامج "أعتني بنفسي" لدعم الأطفال

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، صباح أمس الأربعاء، اجتماعها الأول في العام الجاري، برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والدكتورة المكرمة منى بنت أحمد السعدون عميد كلية الطب بجامعة السلطان قابوس، وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.

بدأ الاجتماع باستعراض توصيات المؤتمر الإقليمي السادس للحماية من سوء معاملة الأطفال والإهمال الذي عقد بالسلطنة في سبتمبر الماضي والآليات والبرامج التي يمكن أن تسهم في توعية الأطفال حول مختلف أنواع الإساءات (الجسدية والنفسية والجنسية ...إلخ) وتعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة للتعامل مع هذه المشكلة.

وناقش الاجتماع مُبادرة "ساعد" المدعومة من قِبل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية للشباب والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من الشباب المتطوعين لبرنامج تدريبي للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية حول آليات التسويق والبيع الحديثة واستخدام التقنية في ذلك مما يساهم في رفع مستوى البيع لديهم.

واتفق المجتمعون على تفعيل برنامج أعتني بنفسي الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى تنمية بعض المهارات الذاتية لدى المُراهق حتى يتمكن من تحمل مسؤوليته تجاه نفسه في حال تعذر إيجاد الموجة أو المرشد المناسب له، ولتساعده هذه المهارات في تعديل سلوكه وعلاقاته، كما يُسهم البرنامج في تعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات لدى المراهقين، إضافة إلى إكسابهم مهارات التخطيط لأي عمل واتخاذ القرار الصائب، وانتقاء الكلمة ذات الطابع الإيجابي في الحوار.