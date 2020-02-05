"بلدي ظفار" يناقش توفير الخدمات الأساسية لأحياء "صحلنوت وشمال العوقدين"

ظفار – الرؤية

عقد المجلس البلدي لمحافظة ظفار، صباح أمس، جلسته الدورية الثانية لهذا العام برئاسة سعادة الدكتورأحمد بن محسن بن محمد الغساني، رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس البلدي لمحافظة ظفار.

بدأ الاجتماع بالدعاء بأن يتغمد الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور-طيب الله ثراه- بواسع رحمته ومغفرته، مبيناً بعض منجزات السلطان الراحل على الصعيدين الداخلي والخارجي وعظيم ما تم تحقيقه من منجزات في شتى قطاعات التنمية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، والاطلاع على الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس باجتماعه العاشر للعام المنصرم، واستعرض توصيات لجنة الشؤون البلدية بولاية صلالة والمتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية بمخططات الأحياء السكنية بمنطقة صحلنوت وامتداد شمال العوقدين، وردود الجهات المعنية بهذا الشأن.

واطلع المجلس على تقرير برنامج بلدية ظفار لتنفيذ حملة الإصحاح البيئي لمدينة صلالة والأهداف العامة لهذه الحملة، ومدتها الزمنية وآلية تنفيذها، إلى جانب مقترح اللجنة لتخصيص موقع لتعليم قيادة السيارات.

وبحث المجلس توصية لجنة الشؤون البلدية بولاية مرباط المرفوعة للمجلس لتوسيع وتطوير ميناء الصيد البحري بالولاية، واتخذ العديد من التوصيات المناسبة بشأن المواضيع المدرجة بجدول أعمال اجتماعه بما يخدم الارتقاء بالمستوى الخدمي وتطوير المحافظة في مختلف الجوانب.