أخر تطورات قضية الداعية وسيم يوسف

أبوظبي - الكالات

قررت محكمة أبوظبي الابتدائية تقسيم دعوى السب والقذف الـ 16 المقدمة من الداعية الديني وسيم يوسف، على 3 دوائر قضائية مختلفة، وتم تحديد يوم 18 من الشهر الجاري لنظر 5 قضايا في الدائرة الأولى، ويوم الـ 20 من الشهر الجري لنظر 6 قضايا في الدائرة الثانية، ويوم الـ 23 من الشهر ذاته لنظر القضايا الخمس المتبقية.

وخلال جلست اليوم الأربعاء التي تم تحديدها للنظر في طلبات أطراف الدعوى، تمسك المحامي إبراهيم التميمي، "المفوض بالحديث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين" بذات الطلبات، مع التأكيد على ضرورة حضور الشاكي لمناقشته في مقاطع الفيديو التي تم إرفاقها بملفات القضية في الجلسة السابقة، والتي توضح أنها السبب الرئيس لرد المتهمين على الشاكي في إطار حرية الرأي.

ومن جانبها طعنت المحامية ربيعة عبدالرحمن، بوجود تزوير في مستند الإدانة المقدم من قبل الشاكي، ويتهم من خلاله أحد المتهمين بسبه عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أن الشاكي قام باجتزاء النص، والمحرر من قبل حساب آخر على "تويتر" وتم نسبه لحساب المتهم، وطالبت إحالة المستند للنيابة العامة والطعن بالتزوير.

جدير بالذكر، أن الداعية الديني وسيم يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، إن 163 حساباً على «تويتر» ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.

وتابع قائلاً: «صبرت كثيراً لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا»، على حد تعبيره، فيما شهدت الجلسات السابقة للقضية تطوع 21 محامياً للدفاع عن المتهمين.

جدير بالذكر أن إدارة جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات، قد قررت إعفاء وسيم يوسف، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير.

ونشر المركز عبر حسابه الرسمي على توتير بيان بإعفاء وسيم يوسف جاء فيه: " مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعلن أنه بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيبا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير".

وجاء قرار الإعفاء بعد جدل أثاره نشر يوسف مقطع فيديو يشكو فيه من معاملة بعض الشباب الإماراتيين له وإيذائهم له ولعائلته بتعليقاتهم.