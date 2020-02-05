الأربعاء, 05 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

أخر تطورات قضية الداعية وسيم يوسف

الأربعاء 05 فبراير 2020 04:36 م بتوقيت مسقط

أخر تطورات قضية الداعية وسيم يوسف

 

أبوظبي - الكالات

قررت محكمة أبوظبي الابتدائية تقسيم دعوى السب والقذف الـ 16 المقدمة من الداعية الديني وسيم يوسف، على 3 دوائر قضائية مختلفة، وتم تحديد يوم 18 من الشهر الجاري لنظر 5 قضايا في الدائرة الأولى، ويوم الـ 20 من الشهر الجري لنظر 6 قضايا في الدائرة الثانية، ويوم الـ 23 من الشهر ذاته لنظر القضايا الخمس المتبقية.

وخلال جلست اليوم الأربعاء التي تم تحديدها للنظر في طلبات أطراف الدعوى، تمسك المحامي إبراهيم التميمي، "المفوض بالحديث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين" بذات الطلبات، مع التأكيد على ضرورة حضور الشاكي لمناقشته في مقاطع الفيديو التي تم إرفاقها بملفات القضية في الجلسة السابقة، والتي توضح أنها السبب الرئيس لرد المتهمين على الشاكي في إطار حرية الرأي.

ومن جانبها طعنت المحامية ربيعة عبدالرحمن، بوجود تزوير في مستند الإدانة المقدم من قبل الشاكي، ويتهم من خلاله أحد المتهمين بسبه عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أن الشاكي قام باجتزاء النص، والمحرر من قبل حساب آخر على "تويتر" وتم نسبه لحساب المتهم، وطالبت إحالة المستند للنيابة العامة والطعن بالتزوير.

جدير بالذكر، أن الداعية الديني وسيم يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، إن 163 حساباً على «تويتر» ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.

وتابع قائلاً: «صبرت كثيراً لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا»، على حد تعبيره، فيما شهدت الجلسات السابقة للقضية تطوع 21 محامياً للدفاع عن المتهمين.

جدير بالذكر أن إدارة جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات، قد قررت إعفاء وسيم يوسف، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير.

ونشر المركز عبر حسابه الرسمي على توتير بيان بإعفاء وسيم يوسف جاء فيه: " مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعلن أنه بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيبا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير".

وجاء قرار الإعفاء بعد جدل أثاره نشر يوسف مقطع فيديو يشكو فيه من معاملة بعض الشباب الإماراتيين له وإيذائهم له ولعائلته بتعليقاتهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 فبراير 2020

بالفيديو .. إعفاء الداعية وسيم يوسف من إمامة مسجد الشيخ زايد

المزيد

03 فبراير 2019

أخر تطورات قضية اعتقال الداعية السعودي سلمان العودة

المزيد

25 مايو 2019

"إلغاء استضافة وسيم يوسف" يشعل السوشيال ميديا بالسعودية

المزيد

18 أبريل 2016

بالفيديو .. أخر تطورات قضية الطفلة التائهة بالبريمي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزارة الصحة تعلن "حالة الطوارئ" بمنافذ العبور

دولي - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

بالصور.. الكوادر الوطنية تتدرب على إنترنت الأشياء في بولندا

الاقتصاد - محلي

تأثيرات اقتصادية "متواضعة" لفيروس كورونا على النمو العالمي

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

السلطنة تناقش مع دول الخليج إنشاء "شبكة مشتركة" لتعزيز التعاون في المنافسة ومنع الاحتكار

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

من ضمنها وفاة السلطان قابوس .. أبرز 10 أحداث في يناير 2020

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة