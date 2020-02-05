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عبري وظفار إلى نصف نهائي الكأس الغالية

الأربعاء 05 فبراير 2020 03:00 م بتوقيت مسقط

عبري وظفار إلى نصف نهائي الكأس الغالية

 

مسقط – الرؤية

 تأهل ناديا عبري وظفار إلى الدور نصف النهائي المربع الذهبي  لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم بعد مباراتي الإياب بالربع النهائي التي أقيمت اليوم حيث تمكن عبري من الفوز على الشباب بهدفين نظيفين في المجمع الرياضي بالرستاق في

الوقتين الإضافيين الأول والثاني بواسطة وليد المطروشي والمحترف ديوب بعدما انتهى لقاء الذهاب سلبيا بين الفريقين

وجاء تأهل ظفار بعد التعادل السلبي مع نادي عمان في المجمع الرياضي بصلالة.. مستفيدا من فوزه ذهابا 3 / صفر .  

وسوف تستكمل مباريات الإياب في ربع النهائي اليوم من خلال لقاء حامل اللقب صور مع النهضة في المجمع الرياضي بصور وتختتم

المباريات بمواجهة النصر مع العروبة في المجمع الرياضي بصلالة وذلك لتحديد الفرق الصاعدة إلى الدور نصف النهائي وهو المربع الذهبي وكانت نتائج مباريات الذهاب انتهت بفوز النهضة على صور 4/ 1 ، والعروبة على النصر 1 / صفر .

 

 

 

 

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