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في إياب دور الثمانية من الكأس الغالية

المارد العرباوي يتحدى الملك النصراوي .. والنواخذة يواجهون العنيد

الأربعاء 05 فبراير 2020 08:53 ص بتوقيت مسقط

المارد العرباوي يتحدى الملك النصراوي .. والنواخذة يواجهون العنيد

الرؤية - وليد الخفيف

تنطلق اليوم مباريات دوري الثمانية من الكأس الغالية، حيث يحل العروبة ضيفاً على النصر، ويلعب النهضة مع صور حامل اللقب.

وحجز عبري، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، أولى البطاقات المؤهلة لنصف النهائي إثر فوزه على الشباب بثنائية نظيفة حملت توقيع وليد المطروشي وديوب، في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السيب الرياضي.

ويتطلع العروبة لإنقاذ موسمه والعودة من الجنوب ببطاقة التأهل للمربع الذهبي، مستفيدًا من الفوز الذي حققه في لقاء الذهاب بهدف دون رد على أرضه بمجمع صور الرياضي.

ويعد التعادل كافيًا لفريق المدرب الوطني أحمد العلوي لحجز مقعد في دور الأربعة والعودة للعفية ببطاقة التأهل، أما النصر فبحاجة إلى الفوز بأكثر من هدف للحصول على اللقب الذي ناله قبل موسمين تحت قيادة المصري حمزة الجمل .

وأعلن نادي النصر في وقت سابق عودة مدربه الوطني أكرم حبريش على رأس الجهاز الفني، وتولي البوسني أمير لمقعد المدرب المساعد .

وعزز فريق الجنوب صفوفه بعدد من اللاعبين بقصد خطف اللقب المحبب لجماهير الملك العريق، كما تعاقد العروبة مع عدد من المحترفين لإحياء آماله في البقاء بالأضواء، ومحاولة خطف اللقب الغائب عن خزائنه من عام 2014 .

ورغم تعثر العروبة في الدوري الممتاز إلا أنه يظهر في الكأس بشكل مغاير، وأصبح هدفه مُعانقة لقب الدوري صعب المنال على النصر لذا فطموحاته باتت معقودة على الكأس لإرضاء جماهيره .

وفي المباراة الثانية يحتاج صور لهز شباك النهضة بثلاثة أهداف نظيفة من أجل تجاوز ربع النهائي، بينما الأمر أسهل للعنيد الذي سيضمن التأهل حتى لو خسر بفارق هدفين مستفيدًا من فوزه في الذهاب 4-1 .

ويمر صور حامل لقب الكأس الغالية بفترة صعبة، حيث استغنى الشهر الماضي عن خدمات مدربه الوطني محمد خميس، وعين أحمد الغيلاني مدربًا للفريق تزامنًا مع تراجع مستوى النتائج .

ونجح النواخذة في حجز مكان في المرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى، غير أن مساعيه لبلوغ دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي تبددت بالخسارة في الملحق أمام هلال القدس الفسلطيني الأسبوع الماضي.

ويقدم محسن درويش موسمًا موفقًا مع النهضة، ففوزه العريض في مجمع البريمي سيسهل من مهمته اليوم في مجمع صور الرياضي متحدياً عاملي الأرض والجمهور .

 

 

 

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