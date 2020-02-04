عبري وظفار إلى المربع الذهبي من "الكأس الغالية"

مسقط- العمانية

تأهل ناديا عبري وظفار إلى الدور نصف النهائي "المربع الذهبي" لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم بعد مباراتي الإياب بالربع النهائي التي أقيمت يوم الثلاثاء؛ حيث تمكن عبري من الفوز على الشباب بهدفين نظيفين في المجمع الرياضي بالرستاق في الوقتين الإضافيين الأول والثاني بواسطة وليد المطروشي والمحترف ديوب بعدما انتهى لقاء الذهاب سلبيا بين الفريقين.

وجاء تأهل ظفار بعد التعادل السلبي مع نادي عمان في المجمع الرياضي بصلالة.. مستفيدا من فوزه ذهابا 3/صفر.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الإياب في ربع النهائي يوم الأربعاء من خلال لقاء حامل اللقب صور مع النهضة في المجمع الرياضي بصور وتختتم المباريات بمواجهة النصر مع العروبة في المجمع الرياضي بصلالة وذلك لتحديد الفرق الصاعدة إلى الدور نصف النهائي وهو المربع الذهبي.

وكانت نتائج مباريات الذهاب انتهت بفوز النهضة على صور 4/ 1، والعروبة على النصر 1/صفر.