الثلاثاء, 04 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

الكتابة في زمن "الكورونا"

الثلاثاء 04 فبراير 2020 09:53 م بتوقيت مسقط

الكتابة في زمن "الكورونا"
مدرين المكتوميّة

مدرين المكتوميّة
المزيد من المقالات
الكتابة في زمن "الكورونا" "شانيل".. وتناقضات الحياة! البحث عن الآخر لا تحزنوا.. واصنعوا قادمًا أفضل

مدرين المكتومية

أخبار تُثير الذعر، وأنباء عن إصابات ووفيات بفيروس غامض اصطُلح على تسميته "كورونا المستجد"، كل ذلك حال بيني وبين الكتابة الإيجابية التي أؤمن أنَّها شفاء لأي فيروس، لاسيما الفيروسات النفسية والعصبية، التي تأتينا من الضغوط المحيطة بنا في الحياة.

"كورونا" ليس بفيروس جديد، لكنه مستجد، تحور بسبب أوضاع بيولوجية معينة، وصار أقوى من ذلك الفيروس الذي ظهر قبل سنوات في الصين أيضًا، ولذلك وجدت أنه لا مفر من الكتابة عن هذا الفيروس المُتوحش الذي يفتك بالبشر وتسبب في تعزيز المخاوف العالمية، على الرغم من قناعاتي الشخصية بأنَّ الأمر لا يزال تحت السيطرة في الصين التي تكافح كثيراً من أجل كبح جماح هذا القاتل اللعين.

اعتدتُ أن أرفع شعار العظيم ماركيز "أكتب ليحبني أصدقائي أكثر"، فالكاتبة بالنسبة لي نوع من البوح الخاص بالمشاعر والأفكار التي تجول في قلبي وخاطري، أكتبُ لأنَّ الكتابة ترياق للروح والعقل، وعلاج ناجع ضد الأوبئة الفكرية والأمراض النفسية التي باتت تتمكن من بعض البشر، نتيجة انسلاخهم من مشاعرهم الإنسانية، وأولها الحب، فهؤلاء المرضى الحاملون لفيروسات الفكر والروح، داسوا بأقدامهم على الحب، وقتلوا مشاعرهم بحقنة من مخدر شديد السُمية، ورفضوا تلقي العلاج عندما حاول أطباء الروح وحكماء النفس أن يحقنوهم بالترياق الشافي.

اخترت اليوم أن أكتب عن "كورونا"، ففي كثير من الأحيان لا نختار القضايا التي نود التطرق إليها، لكن الوضع الراهن يفرض علينا كثيرا اختيارات بعينها، وهذا من منطلق شعور الكاتب بمسؤوليته تجاه مجتمعه، واحتراماً للإنسانية وللمشاهد الحزينة، وللحظات اليائسة التي يعيشها الكثيرون، ناهيك عن ما يتكبده أي بلد يعيش تحت هذه الأزمة، من خسائر بشرية واقتصادية، فالمناطق المُصابة في الصين في شبه عزلة، وأبناؤها أصبحوا أشبه بمن ينقلون الأوبئة وغير مرحب بهم في أي مكان يودون الذهاب إليه، وأصبحوا منفصلين عن العالم بأكمله بعد أن قطعت خطوط الطيران وجهتها إلى الصين، فضلاً عن مشاهد العنصرية غير الأخلاقية التي شاهدناها في بعض البلدان الأوروبية تجاه الآسيويين عموماً وليس الصينيين فقط.

من المُحزن أن نكتب عن بلد عملاق بحجم الصين، بكل حزن وأسى، خاصة وأن هناك الكثير من المقاطع المحزنة التي يتم تداولها والتي يمكن أن نطلق عليها كلمة "بشعة"، فأن يتم عزل رضيع مصاب بالمرض عن والديه وهما يبكيانه من خلف زجاج أمر في غاية البؤس والألم، أو أن نكتب عن أناس يتساقطون في شوارع الصين الواحد تلو الآخر أمر أيضًا مؤلم وقاسٍ، ليس هذا فقط، هناك حملات إعلامية ممنهجة تستهدف الدولة الصينية الكبيرة.

لم أكتب لأنني أرى الموضوع من زاوية انفعالية كما يرى البعض ويتداولها على أنها لعبة سياسية، لكني أردتُ أن اكتب وفق منظور شخص يرى ابنه يموت أمام عينه دون قدرته على فعل شيء لإنقاذه، أو أن يفاجئ شخص بأن أعراض المرض التي يعاني منها هي كورونا فتجد كل أحلامه تبددت ويبدأ في التفكير في الموت، أو عجوز تركها الجميع لأنها مريضة دون أن يمد لها أحد يد العون والمساعدة، وغيرهم ممن سيفقدون الأمل في الحياة.

إنَّ الكتابة هي محاولة لاستعادة الأمل المفقود، واللقاءات غير المعلنة.. الكتابة فرصة لإخبار الآخرين بما نكنه في نفوسنا لهم وما نعمل عليه لأجلهم، حتى وإن لم نذكر أسماءهم، فيكفي أنهم في القلب يمنحوننا دفء المشاعر، وسعادة الروح التي نتشوق لها دائمًا مع من نحب ونرى في أعينهم الحنين واللهفة دائمًا.. فالكتابة هي الحياة!

 

الكلمات المفتاحية
#كورونا #الصين #الكتابة #الحب

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 مارس 2015

ندوة اللغة العربية الثالثة "الكتابة تعليما وتعلما" توصي بتبني إستراتيجيات جاذبة لتعليم الكتابة

المزيد

04 مارس 2015

ندوة اللغة العربية "الكتابة تعليمًا وتعلّمًا" تستقصي دور الكتابة في تنمية الإبداع لدى المتعلم

المزيد

14 أغسطس 2018

تخاريف من زمن الحرب

المزيد

19 أكتوبر 2017

زمن الحرائق المفتعلة

المزيد

كتاب آخرين

عبد الله العليان

كاتب

علي بن مسعود المعشني

كاتب

غسان الشهابي

كاتب

مرتضى بن حسن بن علي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تأثيرات اقتصادية "متواضعة" لفيروس كورونا على النمو العالمي

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

السلطنة تناقش مع دول الخليج إنشاء "شبكة مشتركة" لتعزيز التعاون في التنافسية ومنع الاحتكار

الاقتصاد - محلي

"الشورى" يحيل مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة إلى مجلس الدولة

عمان - الدولة والشورى

"مسقط 30" يربح 29 نقطة.. و51 مليون ريال زيادة في القيمة السوقية

الاقتصاد - محلي

1.9% ارتفاعا في إنتاج وقود السيّارات: 15% زيادة في "الممتاز" و13% تراجعا بـ"العادي"

الاقتصاد - محلي

عبري تحتضن المحطة التعريفية الثالثة للجولات التعريفية بـ"جوائز عمان للسياحة 2020"

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة